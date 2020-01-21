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В Лидском районе ищут пропавшего парня. Он заблудился в лесу и больше не выходил на связь

21.01.2020 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лидском районе пропал молодой парень.

По информации УВД Гродненского облисполкома, устанавливается местонахождение 24-летнего Михаловича Эдуарда Мечиславовича. Он проживает по адресу: Лидский район, деревня Стерково.

17 января вечером молодой человек отправился в соседнюю деревню Татарцы к другу. Ближе к полуночи парень возвращался домой. Около 1:40 Эдуард позвонил своей девушке и сказал, что он находится в лесу на гравийной дороге и заблудился. После этого звонка перестал выходить на связь.  

В Лидском районе ищут пропавшего парня. Он заблудился в лесу и больше не выходил на связь
Фото: УВД Гродненского облисполкома  

На вид парню около 25 лет. Рост – 180 сантиметров. Телосложение среднее, короткие темно-русые волосы, на левом плече татуировка «Спаси и сохрани». 

Эдуард был одет в черную трикотажную шапку с белой надписью, бордовую болоньевую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Информацию о возможном местонахождении без вести пропавшего парня просят сообщать по телефонам: 8 (0154) 52-02-02, 8 (029) 770-88-68 или 102.  

Люди в материале: Михалович Эдуард
 
 
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Новости Беларуси. В Лидском районе пропал молодой парень. По информации УВД Гродненского облисполкома, устанавливается местонахождение 24-летнего Михаловича...
 
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