Джон Браунинг, отец пистолетов. Главные изобретения великого оружейника

Источник материала: Аргументы и факты

Все современные армии и спецслужбы мира вооружены стрелковым оружием, принципы конструкции которого созданы больше ста лет назад. И за большинством из них стоит великий конструктор Джон Мозес Браунинг. Со дня его рождения — 165 лет.

Не так уж много изобретателей оружия прославили себя на весь мир. Из наших — Калашников, из немцев — Шмайссер, из американцев — Кольт. А вот Джон Мозес Браунинг с одинаковым успехом может считаться и американским, и бельгийским оружейником. Он родился 21 января 1855 г., 165 лет назад.

Оружейник и мормон

Отец Браунинга был оружейником и мормоном, имел три жены и 22 ребенка. В городке Огден в штате Юта Джонатан Браунинг держал мастерскую и магазин при ней. В 1879 г. отец умер, и братья Браунинг (о том, сколько их участвовало в оружейном бизнесе, источники говорят разное) взяли дело в свои руки. Однозарядное ружье, спроектированное Джоном, вроде бы неплохо продавалось, но значительной прибыли не приносило.

Поворотным в жизни нашего героя стал 1883 г., когда его оружие попало в руки к хозяину крепко стоящей на ногах оружейной фирмы. Звали того Оливер Винчестер. За 8 тыс. долларов он купил у Джона патент на его однозарядку. Сумма несколько превосходила годовой оборот семейного бизнеса. Тогда-то Браунинг и понял, что его дело — не стоять за прилавком или потеть в кузнице, а изобретать.

На Винчестера Браунинг работал до 1902 г. Их пути разошлись на том, что Браунинг увлекся пистолетами, а босс этого увлечения не разделил.

Вторая родина

1902 году Браунинг уехал из США в Бельгию, где стал работать на фирму «Фабрик Насьональ» в Льеже. Именно здесь и появились его знаменитые пистолеты, сделавшие имя «браунинг» нарицательным. Через год на свет появился его знаменитый 9-мм самозарядный пистолет образца 1903 г. Из него был убит эрцгерцог Фердинанд и премьер Столыпин. Этот образец продержался на конвейере 37 лет и был растиражирован в 10 млн. экземпляров.

Родную Америку Браунинг тоже не забывал. В 1910 г. был получен патент на его самозарядный пистолет, ставший известным во всем мире как Кольт M1911. Под тем же брендом Кольт производились и пулеметы: 7,62-миллиметровые образца 1914 и 1917 годов и крупнокалиберный Браунинг М2 образца 1921 г.

Джон Мозес Браунинг умер 26 ноября 1926 г. в Бельгии от сердечного приступа. Похоронили оружейника на родине в США с воинскими почестями. За 46 лет активной конструкторской жизни он спроектировал 37 моделей нарезного и 18 моделей гладкоствольного оружия. Сегодня мы расскажем про 5 из них.

Browning М2

Скоро этот образец отпразднует столетие своего принятия на вооружение. Даже при том, что первоначально он имел водяное охлаждение, а свой нынешний вид приобрел в начале 30-х годов, это достойно уважения. Во время Второй мировой войны М2 был на вооружении американской пехоты и бронетанковых войск, стоял на кораблях и самолетах. На тяжелом бомбардировщике В-17 «Летающая крепость» в качестве оборонительного вооружения было положено иметь аж 13 крупнокалиберных пулеметов. Замену ему в армии США до сих пор не нашли.

В СССР по ленд-лизу М2 тоже попадал — в качестве основного вооружения джипов «Виллис» в их разведывательном варианте.

Калибр (мм) 12,7

Масса (кг) 38

Скорострельность (выстрелов/мин) 485-1200

Прицельная дальность (м) 1830

Количество выпущенных (шт.) 3000000

Browning М1919

Сразу после окончания Первой мировой войны на вооружение армии США был принят станковый пулемет М1919. Его предшественником был М1917, тоже продукт Джона Браунинга. Пулемет 19-го года прошел всю Вторую мировую и Корейскую войну и только в 60-х годах стал заменяться в войсках на более современный М60.

К нам М1919 попадал в качестве основного вооружения бомбардировщиков А-20 «Бостон» и в качестве вспомогательного вместе с танками «Стюарт» и «Шерман».

Калибр (мм) 12,7

Масса (кг) 14

Скорострельность(выстрелов/мин) 400-600

Прицельная дальность (м) 1370

Количество выпущенных (шт.) 1250000





Пулемётный расчёт с M1919A6 во время боя на реке Чонгчон. Корея, 1950 г. Источник: Public Domain

Browning High Power

Линейка самозарядных пистолетов Браунинга, начиная с модели 1903 г., имела продолжение и после смерти конструктора. В 1935 г. на вооружение армии Бельгии поступил «Хай Пауэр» (высокая мощность), доработанный главным конструктором «Фабрик Насьональ» Дьедонне Сэвом. Во время Второй мировой войны ими были вооружены армии доброй дюжины стран, в том числе Германии, Великобритании, Канады, Китая, Финляндии и др. В СССР почти неизвестен. Выпуск гражданских и спортивных моделей продолжается.

Калибр (мм) 9

Масса (кг) 0,885

Емкость магазина (патронов) 13

Прицельная дальность (м) 50

Количество выпущенных (шт.) 1000000

Colt М1911

Несмотря на то, что «народное» название навсегда «привязало» эту модель к компании Colt, производило его множество фирм. Причем выпускали они пистолетов гораздо больше гораздо больше, чем сам Colt. А вот создатель у этого «всеми производимого» пистолета один — Джон Браунинг.

Самый известный американский пистолет в истории был разработан им в 1908 г. Пистолет находился на вооружении всех видов вооружённых сил США с 1911 по 1985 г. До сих пор разрешён в Америке к использованию военными и полицейскими в качестве личного оружия. М1911 воевал в составе, пожалуй, всех армий стран Антигитлеровской коалиции. Даже в СССР по ленд-лизу прислали более 12 тыс. этих пистолетов. Производство «потомков» М1911 продолжается в ряде стран до сих пор.

Калибр (мм) 11,43

Масса (кг) 1,12

Емкость магазина (патронов) 7

Прицельная дальность (м) 50

Количество выпущенных (шт.) 3000000





Американский морской пехотинец с пистолетом Colt М1911 во Вьетнаме, 1967 г. Источник: Public Domain

Browning Auto 5

Первое в мире удачное самозарядное ружье (дробовик), разработанное Браунингом в 1898 г. еще в период службы у Винчестера. Фирма дробовик отвергла, а потом кусала локти. В производстве ружье Auto 5 находилось до 1998 г., что говорит само за себя. Сперва модель производилась только в Бельгии, позднее лицензию купил американский Remington.

Основными эксплуатантами новых ружей стали охотники и стрелки-спортсмены. Это оружие производилось в течение почти 100 лет без значительных переработок конструкции. Ружье до сих пор популярно в США как домашнее средство для самообороны.

Калибр (мм) 15,6-18,5

Масса (кг) ~ 4

Емкость магазина (патронов) 4

Прицельная дальность (м) 40

Количество выпущенных (шт.) более 2000000