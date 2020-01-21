В Саудовской Аравии появилось первое полностью женское воинское подразделение

Источник материала: СТВ

Новости Саудовской Аравии. Первое полностью женское воинское подразделение появилось в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступать в ряды Вооруженных Сил представительницам прекрасного пола разрешили в октябре 2019 года. Женщины могут претендовать как на должность рядовых, так и на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и медицинскую службу.









Стоит отметить, роль саудовских женщин в обществе стала стремительно меняться с того момента, как в Королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман. Благодаря ему женщинам разрешили управлять автомобилями, посещать спортивные матчи, служить в армии и полиции, а также самостоятельно получать документы и путешествовать без сопровождения мужчин.



