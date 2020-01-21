ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Саудовской Аравии появилось первое полностью женское воинское подразделение

21.01.2020 11:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Саудовской Аравии. Первое полностью женское воинское подразделение появилось в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступать в ряды Вооруженных Сил представительницам прекрасного пола разрешили в октябре 2019 года. Женщины могут претендовать как на должность рядовых, так и на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и медицинскую службу.

В Саудовской Аравии появилось первое полностью женское воинское подразделение

В Саудовской Аравии появилось первое полностью женское воинское подразделение

Стоит отметить, роль саудовских женщин в обществе стала стремительно меняться с того момента, как в Королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман. Благодаря ему женщинам разрешили управлять автомобилями, посещать спортивные матчи, служить в армии и полиции, а также самостоятельно получать документы и путешествовать без сопровождения мужчин.

В Саудовской Аравии появилось первое полностью женское воинское подразделение

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Саудовской Аравии. Первое полностью женское воинское подразделение появилось в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вступать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шкурин дал свое первое интервью. Белорусским СМИ он всегда отказывал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика