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Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана
21.01.2020 13:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана.«Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — сказал он.
По словам Лукашенко, сейчас Минск не может в полном объеме заменить российскую нефть. Но страна стремится к диверсификации поставок, добавил он, передает БелТА.
Необходимо, чтобы 30-40% сырья Беларусь покупала у России, 30% завозить с Балтики и 30% — через Украину, заявил президент.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана.
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