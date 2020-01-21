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Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

21.01.2020 13:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко заявил об отказе России разрешить поставки нефти из Казахстана

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана.

«Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — сказал он.

По словам Лукашенко, сейчас Минск не может в полном объеме заменить российскую нефть. Но страна стремится к диверсификации поставок, добавил он, передает БелТА.

Необходимо, чтобы 30-40% сырья Беларусь покупала у России, 30% завозить с Балтики и 30% — через Украину, заявил президент.


 
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти из Казахстана.
 
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