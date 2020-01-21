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Второй день подряд белорусский рубль громит конкурентов. Что бы это значило?
Источник материала: Партизан
21 января торги на БВФБ завершились безоговорочной победой белорусского рубля над евро, долларом и российским рублём. Стоимость валютной корзины упала сразу на 0,36%, а с начала недели уже на 0,54%.
Курс доллара снизился всего на 0,0010 BYN до 2,1195 BYN/USD. Американская валюта дешевеет уже четвёртый день подряд, но общая сумма потерь составила всего 0,0053 BYN.
Кус евро опустился лишь на 0,0009 BYN до 2,3509 BYN/EUR. Евро дешевеет уже третий раз подряд. За это время его курс упал на 0,0183 BYN.
Курс российского рубля обвалился на 0,0231 BYN до 3,4258 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей подешевела до минимума почти за две недели, а всего неделю назад её стоимость находилась на максимуме за 22 месяца.
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