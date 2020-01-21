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Второй день подряд белорусский рубль громит конкурентов. Что бы это значило?

21.01.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 января торги на БВФБ завершились безоговорочной победой белорусского рубля над евро, долларом и российским рублём. Стоимость валютной корзины упала сразу на 0,36%, а с начала недели уже на 0,54%.

Курс доллара снизился всего на 0,0010 BYN до 2,1195 BYN/USD. Американская валюта дешевеет уже четвёртый день подряд, но общая сумма потерь составила всего 0,0053 BYN.

Кус евро опустился лишь на 0,0009 BYN до 2,3509 BYN/EUR. Евро дешевеет уже третий раз подряд. За это время его курс упал на 0,0183 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0231 BYN до 3,4258 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей подешевела до минимума почти за две недели, а всего неделю назад её стоимость находилась на максимуме за 22 месяца.


Московская биржа

За полчаса до полудня на валютной бирже в Москве средневзвешенный курс доллара вырос на 39 копеек до 61,8552 российских рублей, аналогичный курс евро вырос тоже на 39 копеек до 68,60 российских рублей.

Центробанк России на основании этих данных установит официальные курсы иностранных валют на завтра.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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21 января торги на БВФБ завершились безоговорочной победой белорусского рубля над евро, долларом и российским рублём. Стоимость валютной корзины упала сразу на 0,36%,...
 
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