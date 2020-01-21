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Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта

21.01.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Александр Лукашенко провел 21 января встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»

Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта

Дмитрий Рогозин подарил Президенту необычный сувенир – перчатку космонавта, который недавно побывал в космосе. Имя владельца осталось в секрете.

Гендиректор «Роскосмоса»: «У белорусских предприятий есть огромный потенциал сотрудничества с нашими»

Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта

Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Рогозин
 
 
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Новости Беларуси.  Александр Лукашенко провел 21 января встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе...
 
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Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»
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