|
Дмитрий Рогозин подарил Президенту Беларуси перчатку космонавта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 21 января встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Рогозин подарил Президенту необычный сувенир – перчатку космонавта, который недавно побывал в космосе. Имя владельца осталось в секрете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел 21 января встречу с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)