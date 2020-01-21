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Власти Уханя запретили массовый выездной туризм из-за пневмонии
21.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Власти китайского города Ухань предприняли меры по ужесточению контроля над пассажиропотоком и запретили выезд организованных туристических групп в другие регионы Китая в связи с распространением
Сообщается, что экстренный режим будет действовать круглосуточно. Полиция уже приступила к усиленным проверкам въезжающего и выезжающего частного автотранспорта. Запрещен перевоз птицы и домашних животных.
В аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в автобусных терминалах Уханя установлены 35 стационарных и более 300 ручных тепловых детекторов. Особенно тщательно проверяют покидающих город с целью выезда за границу.
В КНР зафиксировано 224 случая пневмонии, из них четыре — с летальным исходом.
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Власти китайского города Ухань предприняли меры по ужесточению контроля над пассажиропотоком и запретили выезд организованных туристических групп в другие...
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