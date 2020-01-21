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Власти Уханя запретили массовый выездной туризм из-за пневмонии

21.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Власти Уханя запретили массовый выездной туризм из-за пневмонии

Власти китайского города Ухань предприняли меры по ужесточению контроля над пассажиропотоком и запретили выезд организованных туристических групп в другие регионы Китая в связи с распространением пневмонии нового типа, информирует местный комитет по здравоохранению.

Сообщается, что экстренный режим будет действовать круглосуточно. Полиция уже приступила к усиленным проверкам въезжающего и выезжающего частного автотранспорта. Запрещен перевоз птицы и домашних животных.

В аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в автобусных терминалах Уханя установлены 35 стационарных и более 300 ручных тепловых детекторов. Особенно тщательно проверяют покидающих город с целью выезда за границу.

В КНР зафиксировано 224 случая пневмонии, из них четыре — с летальным исходом.

https://www.belta.by/

 
 
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Власти китайского города Ухань предприняли меры по ужесточению контроля над пассажиропотоком и запретили выезд организованных туристических групп в другие...
 
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