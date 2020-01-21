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Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие космических технологий – один из приоритетов для Беларуси. Об этом заявил глава государства на встрече с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Россия тесно взаимодействуют в космической сфере. В настоящее время реализуются несколько масштабных проектов. Один из них – создание нового спутника. Его отличие от предыдущей совместной разработки – в улучшенных технических характеристиках. Новый аппарат будет обладать разрешением меньше полуметра. Сейчас в мире всего у одной компании есть аналог. Но именно за такими технологиями будущее. А для Беларуси развитие программ по освоению космоса в приоритете.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы в Беларуси стараемся высокие технологии развивать по всем направлениям. Конечно же, главную роль по многим направлениям играет Россия. Допустим, космос, атомная энергетика и прочее. Поэтому ставка на развитие IT-технологий, высоких технологий в Беларуси – приоритет номер один. А поскольку мы не избалованы природными ресурсами, поэтому Беларусь всегда зарабатывала за счет мозгов и рук людей, за счет компетенций, квалификации наших людей.
Это такой хороший критерий. Космос - это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, даже народа. Поэтому основа у нас хорошая для сотрудничества и если будут какие-то предложения дополнительные, я готов их выслушать. И если мы договоримся, обязательно будем реализовывать.
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Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»
Новости Беларуси. Развитие космических технологий – один из приоритетов для Беларуси. Об этом заявил глава государства на встрече с генеральным директором...
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