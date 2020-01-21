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Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»

21.01.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие космических технологий – один из приоритетов для Беларуси. Об этом заявил глава государства на встрече с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»

Беларусь и Россия тесно взаимодействуют в космической сфере. В настоящее время реализуются несколько масштабных проектов. Один из них – создание нового спутника. Его отличие от предыдущей совместной разработки – в улучшенных технических характеристиках. Новый аппарат будет обладать разрешением меньше полуметра. Сейчас в мире всего у одной компании есть аналог. Но именно за такими технологиями будущее. А для Беларуси развитие программ по освоению космоса в приоритете.

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Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы делаем не то что первые шаги в космосе, а делаем возможные шаги в космосе. Дорогостоящая вещь, но один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии.

Мы в Беларуси стараемся высокие технологии развивать по всем направлениям. Конечно же, главную роль по многим направлениям играет Россия. Допустим, космос, атомная энергетика и прочее. Поэтому ставка на развитие IT-технологий, высоких технологий в Беларуси – приоритет номер один. А поскольку мы не избалованы природными ресурсами, поэтому Беларусь всегда зарабатывала за счет мозгов и рук людей, за счет компетенций, квалификации наших людей.

Это такой хороший критерий. Космос - это лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, даже народа. Поэтому основа у нас хорошая для сотрудничества и если будут какие-то предложения дополнительные, я готов их выслушать. И если мы договоримся, обязательно будем реализовывать.

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Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Рогозин
 
 
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Новости Беларуси. Развитие космических технологий – один из приоритетов для Беларуси. Об этом заявил глава государства на встрече с генеральным директором...
 
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