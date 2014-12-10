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8 февраля в Слуцком ГДК состоится показ интерактивного спектакля «Новая история о трёх богатырях»
21.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Детский спектакль - это всегда праздник. Но детям недостаточно просто смотреть или следить за происходящим. Они хотят принимать непосредственное участие во всем происходящем на сцене. Именно с этой целью мы создали наше новое интерактивное представление.
Мы хотим вернуть нашим маленьким зрителям любовь к старым добрым сказкам, на которых выросло не одно поколение. К сказкам, которые учат добру, терпимости и любви. Наши маленькие и большие зрители окунутся в мир старой доброй сказки, где есть хитрая Баба Яга, коварный Кощей Бессмертный, могучий Змей Горыныч. И конечно сильные, смелые Богатыри, которые справятся с любыми задачами. Герои постоянно взаимодействуют с ребятами.
Зрители являются непосредственными участниками сказки:
Сюжет сказки.
Добрый молодец Ерема захотел для своей Василисы Микулишны смастерить зеркальце волшебное. Отправился он в лес дремучий, золотой орешник искать.
Нашёл орешник, и как только замахнулся он топором молодецким, чтобы ветку подходящую срубить, как вдруг, налетело воронье чёрное, солнце - тучи грозные заслонили, ветер страшный поднялся. И встал перед ним сам Кощей Бессмертный.
Узнал он, что Ерема хочет его золотой орешник срубить. Не понравилось это Кощею, и превратил его в дерево.
Баба Яга наградила Василису силой богатырской. Да наказала ей ещё двух богатырей сыскать.
Василиса смогла отыскать двух богатырей. И отправились они в царство Кощея.
А вход в его царство охраняет сам Змей Горыныч, всех путников в пепел сжигает, никому проходу не даёт.
Как одолели герои Змея Горыныча, и что с ними приключилось дальше, вы сможете узнать, побывав на нашем сказочном представлении.
А ещё, зрителей ждёт невероятное шоу мыльных пузырей и самые необычные и невероятные чудеса!
Цена билета: 10р, 12р, 14р. Телефон для справок: 5-73-26.
Слуцкий ГДК
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Детям недостаточно просто смотреть или следить за происходящим. Они хотят принимать непосредственное участие во всем происходящем на сцене. Именно с этой целью мы...
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