ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

8 февраля в Слуцком ГДК состоится показ интерактивного спектакля «Новая история о трёх богатырях»

21.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

8 февраля в Слуцком ГДК состоится показ интерактивного спектакля «Новая история о трёх богатырях»

Детский спектакль - это всегда праздник. Но детям недостаточно просто смотреть или следить за происходящим. Они хотят принимать непосредственное участие во всем происходящем на сцене. Именно с этой целью мы создали наше новое интерактивное представление.

Мы хотим вернуть нашим маленьким зрителям любовь к старым добрым сказкам, на которых выросло не одно поколение. К сказкам, которые учат добру, терпимости и любви. Наши маленькие и большие зрители окунутся в мир старой доброй сказки, где есть хитрая Баба Яга, коварный Кощей Бессмертный, могучий Змей Горыныч. И конечно сильные, смелые Богатыри, которые справятся с любыми задачами. Герои постоянно взаимодействуют с ребятами.

Зрители являются непосредственными участниками сказки:

  • ребята прыгают;
  • хлопают;
  • танцуют;
  • ловят огромные мыльные пузыри;
  • помогают Бабе Яге строить новую избушку;
  • будят спящего богатыря;
  • сражаются с Кощеем Бессмертным;
  • знакомятся с гигантским дружелюбным Змеем Горынычем;
  • помогают найти дорогу в дремучем лесу Ереме с помощью светящихся палочек.

Сюжет сказки.

Добрый молодец Ерема захотел для своей Василисы Микулишны смастерить зеркальце волшебное. Отправился он в лес дремучий, золотой орешник искать.

Нашёл орешник, и как только замахнулся он топором молодецким, чтобы ветку подходящую срубить, как вдруг, налетело воронье чёрное, солнце - тучи грозные заслонили, ветер страшный поднялся. И встал перед ним сам Кощей Бессмертный. 

Узнал он, что Ерема хочет его золотой орешник срубить. Не понравилось это Кощею, и превратил его в дерево. 
Долго Василиса Микулишна ждала добра молодца на поляне, так и не дождалась. Решила она к Бабе Яге отправиться, чтоб узнать долю молодецкую. 

Баба Яга наградила Василису силой богатырской. Да наказала ей ещё двух богатырей сыскать.

Василиса смогла отыскать двух богатырей. И отправились они в царство Кощея.

А вход в его царство охраняет сам Змей Горыныч, всех путников в пепел сжигает, никому проходу не даёт.

Как одолели герои Змея Горыныча, и что с ними приключилось дальше, вы сможете узнать, побывав на нашем сказочном представлении.

А ещё, зрителей ждёт невероятное шоу мыльных пузырей и самые необычные и невероятные чудеса! 

Цена билета: 10р, 12р, 14р. Телефон для справок: 5-73-26.

Слуцкий ГДК

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детям недостаточно просто смотреть или следить за происходящим. Они хотят принимать непосредственное участие во всем происходящем на сцене. Именно с этой целью мы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор рынка облигаций за период 01.01 17.01.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика