8 февраля в Слуцком ГДК состоится показ интерактивного спектакля «Новая история о трёх богатырях»

Источник материала: Слуцк Город





Детский спектакль - это всегда праздник. Но детям недостаточно просто смотреть или следить за происходящим. Они хотят принимать непосредственное участие во всем происходящем на сцене. Именно с этой целью мы создали наше новое интерактивное представление.

Мы хотим вернуть нашим маленьким зрителям любовь к старым добрым сказкам, на которых выросло не одно поколение. К сказкам, которые учат добру, терпимости и любви. Наши маленькие и большие зрители окунутся в мир старой доброй сказки, где есть хитрая Баба Яга, коварный Кощей Бессмертный, могучий Змей Горыныч. И конечно сильные, смелые Богатыри, которые справятся с любыми задачами. Герои постоянно взаимодействуют с ребятами.

Зрители являются непосредственными участниками сказки:

ребята прыгают;

хлопают;

танцуют;

ловят огромные мыльные пузыри;

помогают Бабе Яге строить новую избушку;

будят спящего богатыря;

сражаются с Кощеем Бессмертным;

знакомятся с гигантским дружелюбным Змеем Горынычем;

помогают найти дорогу в дремучем лесу Ереме с помощью светящихся палочек.

Сюжет сказки.

Добрый молодец Ерема захотел для своей Василисы Микулишны смастерить зеркальце волшебное. Отправился он в лес дремучий, золотой орешник искать.

Нашёл орешник, и как только замахнулся он топором молодецким, чтобы ветку подходящую срубить, как вдруг, налетело воронье чёрное, солнце - тучи грозные заслонили, ветер страшный поднялся. И встал перед ним сам Кощей Бессмертный.

Узнал он, что Ерема хочет его золотой орешник срубить. Не понравилось это Кощею, и превратил его в дерево.

Долго Василиса Микулишна ждала добра молодца на поляне, так и не дождалась. Решила она к Бабе Яге отправиться, чтоб узнать долю молодецкую.

Баба Яга наградила Василису силой богатырской. Да наказала ей ещё двух богатырей сыскать.

Василиса смогла отыскать двух богатырей. И отправились они в царство Кощея.

А вход в его царство охраняет сам Змей Горыныч, всех путников в пепел сжигает, никому проходу не даёт.

Как одолели герои Змея Горыныча, и что с ними приключилось дальше, вы сможете узнать, побывав на нашем сказочном представлении.

А ещё, зрителей ждёт невероятное шоу мыльных пузырей и самые необычные и невероятные чудеса!

Цена билета: 10р, 12р, 14р. Телефон для справок: 5-73-26.

Слуцкий ГДК