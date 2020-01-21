Завершился третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам

Источник материала: Слуцк Город







31 учащийся Слуцкого района стал призёром областного этапа олимпиады по учебным предметам. Наша команда получила 3 Диплома I степени, 11 Дипломов II степени, 17 Дипломов III степени.

Учащиеся ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка» заняли наибольшее количество призовых мест. У них 8 дипломов.

ГУО «Гимназия № 2 г. Слуцка», ГУО «Средняя школа № 10 им. С.Ф.Рубанова г. Слуцка» и ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка» с олимпиады привезли по 5 дипломов.

Три диплома у ГУО «Средняя школа № 12 г. Слуцка».

Два диплома у ГУО «Средняя школа № 13 г. Слуцка». У ГУО «Средняя школа № 6 г. Слуцка»

По одному диплому привезли ГУО «Средняя школа № 8 г. Слуцка» и ГУО «Средняя школа № 9 г. Слуцка».





Дипломами I степени награждены:

по информатике - Бунос Матвей, учащийся с/ш № 11;

по географии - Пенязь Роман, учащийся Гимназии № 1;

по биологии - Римашевская Ариана, учащийся Гимназии № 1.

Дипломами II степени:

по информатике - Тимошек Егор, учащийся с/ш № 6;

по физике - Красковский Станислав, учащийся с/ш № 10 им. С.Ф.Рубанова;

по астрономии - Романов Никита, учащийся с/ш № 8;

по географии - Саванович Валерия, учащаяся Гимназии № 1, и Гончар Рената, учащаяся Гимназии № 2;

по немецкому языку - Борисовец Татьяна и Черникович Ульяна, учащиеся Гимназии № 2;

по физической культуре и здоровью - Волосевич Яна, Липинская Лиана и Цейко Максим, учащиеся с/ш № 12, а так же учащаяся с/ш № 11 г. Горшкова Анастасия.

Дипломы III степени награждены:

по математике - Сытин Александр и Скапцова Карина, учащиеся Гимназии № 1, и Романеня Артем учащийся с/ш № 11;

по информатике - Хотько Александр и Кривленя Анастасия, учащиеся с/ш № 11, и учащийся с/ш № 9 Башев Ян

по географии - Гончарова Елизавета, учащаяся Гимназии № 1;

по биологии - Шкляревский Серафим, учащийся с/ш № 13;

по химии - Шибайло Матвей, учащийся Гимназии № 1 и Пенязь Дарья, учащаяся с/ш № 10 им. С.Ф.Рубанова;

по английскому языку - Жибко Анастасия, учащаяся Гимназии № 1;

по немецкому языку - учащиеся Гимназии № 2 Трафимчик Ангелина и Курилина Марта;

по физической культуре и здоровью - учащиеся с/ш № 10 им. С.Ф.Рубанова Терещук Ольга и Тищук Роман, а так же Духновский Дмитрий, учащийся с/ш № 13 и учащийся с/ш № 11 Мирончик Никита.