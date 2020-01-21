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Завершился третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам
21.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
31 учащийся Слуцкого района стал призёром областного этапа олимпиады по учебным предметам. Наша команда получила 3 Диплома I степени, 11 Дипломов II степени, 17 Дипломов III степени.
Учащиеся ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка» заняли наибольшее количество призовых мест. У них 8 дипломов.
ГУО «Гимназия № 2 г. Слуцка», ГУО «Средняя школа № 10 им. С.Ф.Рубанова г. Слуцка» и ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка» с олимпиады привезли по 5 дипломов.
Три диплома у ГУО «Средняя школа № 12 г. Слуцка».
Два диплома у ГУО «Средняя школа № 13 г. Слуцка». У ГУО «Средняя школа № 6 г. Слуцка»
По одному диплому привезли ГУО «Средняя школа № 8 г. Слуцка» и ГУО «Средняя школа № 9 г. Слуцка».
Дипломами I степени награждены:
по информатике - Бунос Матвей, учащийся с/ш № 11;
по географии - Пенязь Роман, учащийся Гимназии № 1;
по биологии - Римашевская Ариана, учащийся Гимназии № 1.
Дипломами II степени:
по информатике - Тимошек Егор, учащийся с/ш № 6;
по физике - Красковский Станислав, учащийся с/ш № 10 им. С.Ф.Рубанова;
по астрономии - Романов Никита, учащийся с/ш № 8;
по географии - Саванович Валерия, учащаяся Гимназии № 1, и Гончар Рената, учащаяся Гимназии № 2;
по немецкому языку - Борисовец Татьяна и Черникович Ульяна, учащиеся Гимназии № 2;
по физической культуре и здоровью - Волосевич Яна, Липинская Лиана и Цейко Максим, учащиеся с/ш № 12, а так же учащаяся с/ш № 11 г. Горшкова Анастасия.
Дипломы III степени награждены:
по математике - Сытин Александр и Скапцова Карина, учащиеся Гимназии № 1, и Романеня Артем учащийся с/ш № 11;
по информатике - Хотько Александр и Кривленя Анастасия, учащиеся с/ш № 11, и учащийся с/ш № 9 Башев Ян
по географии - Гончарова Елизавета, учащаяся Гимназии № 1;
по биологии - Шкляревский Серафим, учащийся с/ш № 13;
по химии - Шибайло Матвей, учащийся Гимназии № 1 и Пенязь Дарья, учащаяся с/ш № 10 им. С.Ф.Рубанова;
по английскому языку - Жибко Анастасия, учащаяся Гимназии № 1;
по немецкому языку - учащиеся Гимназии № 2 Трафимчик Ангелина и Курилина Марта;
по физической культуре и здоровью - учащиеся с/ш № 10 им. С.Ф.Рубанова Терещук Ольга и Тищук Роман, а так же Духновский Дмитрий, учащийся с/ш № 13 и учащийся с/ш № 11 Мирончик Никита.
Фото: СШ №11
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31 учащийся Слуцкого района стал призёром областного этапа олимпиады по учебным предметам. Наша команда получила 3 Диплома I степени, 11 Дипломов II степени, 17...
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