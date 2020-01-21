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Не поверите! 70% белорусов готовы сдавать бутылки

21.01.2020 14:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Институт социологии Национальной академии наук узнал мнение населения об экологических проблемах.

Институт социологии Национальной академии наук в конце прошлого года провел социологическое исследование и узнал, насколько серьезно белорусы относятся к экологическим проблемам. 

О некоторых результатах рассказал Анатолий Шагун, начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».

— В целом исследование показало достаточно хорошие результаты. Только около 9% людей считает экологические проблемы неактуальными, — рассказывает Анатолий Шагун. — Еще около 12% опрошенных затруднились ответить. То есть мы можем сказать, что примерно 80% населения страны волнуют экологические проблемы. Очень похожая ситуация с ответом на вопрос об актуальности проблемы переработки бытовых отходов. Эту тему считают неактуальной только около 5%, а еще 14% затруднились ответить.

Около 48% респондентов положительно ответили на вопрос, собирают ли они бытовые отходы раздельно в контейнеры.

— Это тоже достаточно высокая цифра, — отмечает Анатолий Шагун. — При этом изучение ответов этих людей показало, что больше 70% из них делает это исключительно из экологических соображений, а не из-за материальной заинтересованности или какой-то еще.

Несмотря на то, что о залоговой системе говорится сейчас довольно много, по словам начальника управления, около 22% опрошенных не смогло ответить, что это такое.

— Процент тех, кто не готов участвовать в этой системе, оказался достаточно невысоким. Так ответило около 17% людей. Больше 70% населения сказало, что залог в 20−25 копеек будет стимулировать их к тому чтобы прийти в магазин, сдать пустую бутылку и вернуть себе эти копейки, — подытожил Анатолий Шагун.


Напомним, депозитно-залоговую систему обращения упаковки в Беларуси планируется внедрить уже в 2021 году. После этого уровень возврата упаковки должен составить не меньше 80%. Предполагается, что она будет распространяться на ПЭТ-бутылки, стеклянные бутылки и банки, банки из алюминия или белой жести, то есть все, во что в основном сейчас разливаются напитки.
 
 
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Институт социологии Национальной академии наук узнал мнение населения об экологических проблемах.
 
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