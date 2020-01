Ученые назвали главную эмоцию, которая заставляет людей курить

Источник материала: Ежедневник



А еще – глубже затягиваться и хвататься за сигарету чаще.

Чтобы выяснить это, было проведено четыре исследования, пишут Медновост и. Эти исследования отличались по методологии, но вывод был один. Результаты этих исследований были представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Главный вывод ученых: самым сильным фактором, формирующим привязанность к табаку, является грусть. Именно грусть названа основным эмоциональным пусковым механизмом, влияющим на тягу к курению.

«Бытующее мнение говорит нам, любой тип негативных эмоций, будь это страх, отвращение, стресс, грусть или стыд, может способствовать употреблению людьми веществ, которые вызывают привыкание. Но наша работа говорит, что реальность сложнее, чем идея “плохо себя чувствуешь – больше куришь”, - отмечают авторы исследований.

Один из авторов Чарльз Дорисон подчеркнул, что грусть оказалась особенно мощным триггером употребления веществ, вызывающих зависимость.

Как проводились исследования? В первом случае была проанализирована база данных, которая включала информацию о 10685 людях за 20 лет. Оказалось, что грусть, о которой участники указывали в анкетах, была связана с курением и рецидивами курениями через многие годы после отказа от него. Чем чаще людей посещало грустное настроение, тем больше и чаще они курили.

Во втором исследовании ученые хотели выяснить, есть ли причинно-следственная связь между грустью и курением. В нем участвовали 425 человек, которым показывали видеоролики. Люди, смотревшие грустные видео, сообщали о большем желании закурить во время просмотра.

Третье исследование фокусировалось на том, как часто люди затягиваются при курении. Грусть способствовала тому, что люди делали больше затяжек. Четвертый эксперимент показал, что грустные люди делают более длинные и глубокие затяжки.

