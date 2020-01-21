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Вид сзади не тот? Меняем… дворник!

21.01.2020 15:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О том, что щетки стеклоочистителя надо периодически менять, знает каждый автовладелец. Но при этом «по умолчанию» речь идет о «дворниках» ветрового стекла автомобиля. Между тем, если в вашей машине «дворник» установлен и на заднем стекле, важно не забывать и о его своевременной замене.

Как правило, стеклоочистители заднего вида устанавливаются на автомобили типа хэтчбэк или универсал: так уж устроен их кузов, что вода, грязь и пыль легче попадают и охотнее задерживаются на заднем стекле по сравнению с седанами. Пользоваться задней щеткой приходится намного реже, чем парой передних, но тем не менее, бывают ситуации (например, парковка задним ходом), когда иметь полноценный обзор сзади необходимо, а зеркала заднего вида может и не хватить. Поэтому за тем, чтобы стекло оставалось чистым, а «дворник» работал исправно, лучше следить. Тем более, что ему чаще приходится сталкиваться с более агрессивными факторами: пыли и грязи (а значит, и абразивных частичек в них) заднему стеклу достается больше, чем переднему.

По конструкции задние стеклоочистители бывают каркасными (с металлическим или пластиковым каркасом) и бескаркасными. В отличие от передних «дворников», которые на большинстве автомобилей имеют более-менее одинаковую конструкцию, задний (или пара задних, что хоть редко, но все-таки встречается) имеет более специфические отличия — в первую очередь это касается креплений. Поэтому с легкостью заменить один тип щетки на другой (например, каркасный на бескаркасный) уже не получится.

Щетки для стеклоочистителя заднего вида с металлическим каркасом как самые распространенные есть в ассортименте всех без исключения брендов. А вот более специфические бескаркасные и пластиковые выпускаются заметно реже. Впрочем, для владельцев авто с «дворниками» такого типа это скорее хорошая новость, чем плохая: «ноунеймы» сомнительного происхождения сходят с дистанции, а гонку за потребителя продолжают крупные и уважаемые производители. Например, Bosch выпускает более 70 наименований «дворников» специально для задних стекол — в том числе знаменитые Aerotwin.

Менять «дворник» заднего вида обычно приходится реже, чем переднего — раз в 2-3 года. Признаки износа одинаковы как для передних, так и для задних щеток: это полосы, разводы и неочищенные участки на стекле, неровное движение с рывками, шумом и вибрацией.

 
Теги: Новости
 
 
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О том, что щетки стеклоочистителя надо периодически менять, знает каждый автовладелец. Но при этом «по умолчанию» речь идет о «дворниках» ветрового стекла...
 
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