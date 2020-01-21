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Экс-генпрокурору Чайке предложили взять Кавказ

21.01.2020 15:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уходящему в отставку генпрокурору РФ Юрию Чайке президент РФ Владимир Путин предложил стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Формально указ о назначении еще не подписан, добавил он.
 
 
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Уходящему в отставку генпрокурору РФ Юрию Чайке президент РФ Владимир Путин предложил стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе
 
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