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Экс-генпрокурору Чайке предложили взять Кавказ
Источник материала: Партизан
Уходящему в отставку генпрокурору РФ Юрию Чайке президент РФ Владимир Путин предложил стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе
Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Формально указ о назначении еще не подписан, добавил он.
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Уходящему в отставку генпрокурору РФ Юрию Чайке президент РФ Владимир Путин предложил стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе
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