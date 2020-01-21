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В Иране предложили за голову Трампа три миллиона долларов

21.01.2020 15:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.




Как передает "Лента.ру" со ссылкой на информационное агентство ISNA, об этом он сказал во время выступления в Исламском консультативном совете (иранском однопалатном парламенте).

"Мы выплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову", - подчеркнул Хамзе.

В своей речи он выступил с обличением американской внешней политики.

Спикер также отметил, что вина за крушение украинского пассажирского самолета лежит на Вашингтоне.
 
 
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Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
 
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