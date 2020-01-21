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В Иране предложили за голову Трампа три миллиона долларов
Источник материала: Партизан
Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
Как передает
"Мы выплатим три миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову", - подчеркнул Хамзе.
В своей речи он выступил с обличением американской внешней политики.
Спикер также отметил, что вина за крушение украинского пассажирского самолета лежит на Вашингтоне.
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Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
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