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В минском ЖК с самым дорогим метром продают квартиру в «венецианском стиле» за миллион долларов
Источник материала: Tut.by
В жилом комплексе с самыми дорогим жильем в Минске
Жилой комплекс находится в районе площади Победы и считается самым дорогим в Минске по цене квадрата, который, в среднем, стоит тут около 5,5 тысяч долларов. Квартиры в этом ЖК
Среди владельцев недвижимости есть и бывшие чиновники. Например, бывший председатель Государственного таможенного комитета Александр Шпилевский владеет административным помещением на последнем этаже одного из домов ЖК.
На продажу тут выставлена квартира площадью 194,7 кв. м. с ценой в 5901 за «квадрат». Общая цена - 1,149 млн долларов. Квартира находится на 4 этаже из 7-ми. Вот как она выглядит:
— Венецианский стиль в интерьере квартиры придает атмосферу утонченного аристократизма и роскоши. Мебель в светлых оттенках самых причудливых линий и форм. Интерьер дома удачно переплетен с современными технологиями. (…) Резные, ажурные изголовья кроватей, предметы из сусального золота искусно подчеркивают роскошь квартиры., — сказано в объявлении.
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Жилой комплекс находится в районе площади Победы.
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