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В минском ЖК с самым дорогим метром продают квартиру в «венецианском стиле» за миллион долларов

21.01.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В жилом комплексе с самыми дорогим жильем в Минске продается четырехкомнатная квартира за миллион долларов. В ней сделан дизайнерский ремонт в венецианском стиле, сообщает риелтор. Как выглядит это жилье и кому принадлежат квартиры в этом ЖК — в материале.


Жилой комплекс находится в районе площади Победы и считается самым дорогим в Минске по цене квадрата, который, в среднем, стоит тут около 5,5 тысяч долларов. Квартиры в этом ЖК принадлежат в числе прочего российскому режиссеру Дмитрию Астрахану, белорусским бизнесменам Сергею Думпе (сеть магазинов «Дионис») и Алексею Лойко (логистика, импорт), а также футболисту Александру Глебу.


Среди владельцев недвижимости есть и бывшие чиновники. Например, бывший председатель Государственного таможенного комитета Александр Шпилевский владеет административным помещением на последнем этаже одного из домов ЖК.


На продажу тут выставлена квартира площадью 194,7 кв. м. с ценой в 5901 за «квадрат». Общая цена - 1,149 млн долларов. Квартира находится на 4 этаже из 7-ми. Вот как она выглядит:




— Венецианский стиль в интерьере квартиры придает атмосферу утонченного аристократизма и роскоши. Мебель в светлых оттенках самых причудливых линий и форм. Интерьер дома удачно переплетен с современными технологиями. (…) Резные, ажурные изголовья кроватей, предметы из сусального золота искусно подчеркивают роскошь квартиры., — сказано в объявлении.


 
Теги: Минск
 
 
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