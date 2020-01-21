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В Смолевичском районе Nissan Terrano насмерть сбил 19-летнего пешехода
Источник материала: Tut.by
Рано утром 20 января 35-летний водитель Nissan Terrano ехал по трассе Смолевичи — Жодино в направлении Смолевичей. Около деревни Заречье Смолевичского района он сбил 19-летнего местного жителя,
Пешеход погиб на месте.
По факту наезда возбуждено уголовное дело.
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