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В сфере особого внимания – значимые события 2020 года
21.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
2020 год для Гродненщины будет богат значимыми событиями.
Наш областной центр примет почетных гостей и участников III Форума регионов Беларуси и Украины. В Гродно пройдет тринадцатый по счету Республиканский фестиваль национальных культур. На Слонимщине готовятся торжества в честь 500-летия Свято-Успенского Жировичского ставропигиального монастыря и 550-летия явления иконы Божией Матери. А в Лиде, которая приняла статус культурной столицы Беларуси-2020, в календарь интересных событий вошли фестивали, конкурсы, концерты на протяжении всего начавшегося года.
Как готовится регион к важным мероприятиям, что необходимо сделать, чтобы провести их на достойном уровне, – обсудили на оперативном совещании в облисполкоме.
– Подготовка к Форуму регионов Беларуси и Украины уже стартовала, создан оргкомитет под руководством заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, – отметил Владимир Кравцов. – Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне, с участием глав государств, представителей правительств, руководителей регионов, деловых кругов двух стран. Проводятся двухсторонние встречи, выставки продукции предприятий, заключаются договоры о сотрудничестве, бизнес-контракты. Событие сопровождается широкой и разнообразной культурной программой. Нужно тщательно подготовить все необходимое, чтобы обеспечить все условия для проведения Форума.
Гродненщина же, принимающая Форум регионов, должна полно и всесторонне представить свой потенциал в сферах экономики, образования, здравоохранения, культуры, туризма.
Губернатор дал поручения соответствующим структурам. Он также подчеркнул, что важна логистическая составляющая в организации двухстороннего мероприятия. К приему гостей должны быть готовы аэропорт, автомагистраль М6, подъездные пути к областному центру и, конечно же, сам город.
Губернатор поручил сконцентрировать усилия на развитии сотрудничества с регионами Украины как в плане насыщения конкретными делами уже действующих договоров, так и в поиске новых партнеров, работа с которыми имеет взаимный интерес.
В начале июня нынешнего года Гродно традиционно примет заключительные мероприятия
– Нужно определить места размещения национальных подворий, подготовить их к приему участников, разработать и подготовить маршрут для гостей фестиваля, – поручил губернатор. – Фестиваль нужно принять достойно и красиво, чтобы праздник вызывал самые позитивные эмоции у его участников разных национальностей и многочисленных гостей из всех уголков Беларуси и из-за рубежа.
К знаковому юбилею Жировичского Свято-Успенского монастыря также идет подготовка. Многое уже сделано. Что еще предстоит, будет определено на заседании оргкомитета, который возглавляет Игорь Петришенко. Его планируется в ближайшее время провести в Слонимском районе.
– Уровень празднования намечается очень высокий, – отметил Владимир Кравцов. – Учитывая, что Слоним и Жировичи – сравнительно небольшие населенные пункты, нужно также хорошо продумать вопрос организации размещения и питания гостей – всех, кто приедет на праздник.
Что же касается Лиды, которая уже приняла
– Все события в рамках проекта «Культурная столица Беларуси» нужно широко анонсировать и освещать в СМИ, таким образом привлекая в город туристов, как иностранных, так и белорусских, – поручил Владимир Кравцов. – Свой вклад в жизнь Лиды в этом знаковом для нее году должны внести все сферы региона.
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2020 год для Гродненщины будет богат значимыми событиями. Наш областной центр примет почетных гостей и участников III Форума регионов Беларуси и Украины. В Гродно...
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