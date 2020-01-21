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В сфере особого внимания – значимые события 2020 года

21.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания – значимые события 2020 года

2020 год  для Гродненщины будет богат значимыми событиями.

Наш областной центр примет почетных гостей и участников III Форума регионов Беларуси и Украины. В Гродно пройдет тринадцатый по счету Республиканский   фестиваль национальных культур. На Слонимщине готовятся торжества в честь 500-летия Свято-Успенского Жировичского ставропигиального монастыря и 550-летия явления иконы Божией Матери. А в Лиде, которая приняла статус культурной столицы Беларуси-2020, в календарь интересных событий вошли фестивали, конкурсы, концерты на протяжении всего начавшегося года.
 
Как готовится регион к важным мероприятиям, что необходимо сделать, чтобы провести их на достойном уровне, – обсудили на оперативном совещании в облисполкоме.
 
 Подготовка к Форуму регионов Беларуси и Украины уже стартовала, создан оргкомитет под руководством заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, – отметил Владимир Кравцов. – Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне, с участием глав государств, представителей правительств, руководителей регионов, деловых кругов двух стран. Проводятся двухсторонние встречи, выставки продукции предприятий, заключаются договоры о сотрудничестве, бизнес-контракты. Событие сопровождается широкой и разнообразной культурной программой. Нужно тщательно подготовить все необходимое, чтобы обеспечить все условия для проведения Форума.
 
Гродненщина же, принимающая Форум регионов, должна полно и всесторонне представить свой потенциал в сферах экономики, образования, здравоохранения, культуры, туризма.
 
Губернатор дал поручения соответствующим структурам. Он также подчеркнул, что важна логистическая составляющая в организации двухстороннего мероприятия. К приему гостей должны быть готовы аэропорт, автомагистраль М6, подъездные пути к областному центру и, конечно же, сам город.
 
Губернатор поручил сконцентрировать усилия на развитии сотрудничества с регионами Украины как в плане насыщения конкретными делами уже действующих договоров, так и в поиске новых партнеров, работа с которыми имеет взаимный интерес.
 
В начале июня нынешнего года Гродно традиционно примет заключительные мероприятия Республиканского фестиваля национальных культур. Уже подведены итоги отборочных туров, которые прошли во всех областях страны. Определен состав участников межнационального праздника, число национальностей, которые, как планируется, будут на нем представлены, – 34. Обозначены предварительные даты проведения фестиваля: 5 и 6 июня в Гродно, на третий день гостей пригласят на Августовский канал. 
 
– Нужно определить места размещения национальных подворий, подготовить их к приему участников, разработать и подготовить маршрут для гостей фестиваля, – поручил губернатор. – Фестиваль нужно принять достойно и красиво, чтобы праздник вызывал самые позитивные эмоции у его участников разных национальностей и многочисленных гостей из всех уголков Беларуси и из-за рубежа.
 
К знаковому юбилею Жировичского Свято-Успенского монастыря также идет подготовка. Многое уже сделано. Что еще предстоит, будет определено на заседании оргкомитета, который возглавляет Игорь Петришенко. Его планируется в ближайшее время провести в Слонимском районе.
 
– Уровень празднования намечается очень высокий, – отметил Владимир Кравцов. – Учитывая, что Слоним и Жировичи – сравнительно небольшие населенные пункты, нужно также хорошо продумать вопрос организации размещения и питания гостей – всех, кто приедет на праздник.
 
Что же касается Лиды, которая уже приняла статус культурной столицы Беларуси-2020, то в плане мероприятий на этот год – десятки  интересных событий: от широко известных фестивалей «Скарбы Беларусі», «Lidbeer», «Львенок», турнира «Меч Лідскага замка» до оригинальных молодежных инициатив, как, к примеру, фестиваль андеграундного искусства «Нетипичный PARADIS».
 

– Все события в рамках проекта «Культурная столица Беларуси» нужно широко анонсировать и освещать в СМИ, таким образом привлекая в город туристов, как иностранных, так и белорусских, – поручил Владимир Кравцов. – Свой вклад в жизнь Лиды в этом знаковом для нее году должны внести все сферы региона.

 
https://grodnonews.by
Лилия НОВИЦКАЯ
 
Теги: Гродно
 
 
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2020 год  для Гродненщины будет богат значимыми событиями. Наш областной центр примет почетных гостей и участников III Форума регионов Беларуси и Украины. В Гродно...
 
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