От любви до ненависти один шаг...

Во время разговора с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой Александр Лукашенко анонсировал ряд событий, которые вполне вписываются в его предвыборную кампанию.





В конце февраля планируется провести восьмой съезд Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). Казалось бы, совсем рутинное событие. Но интересно то, что Лукашенко поручил главе Администрации президента и правительству присоединиться к подготовке этого мероприятия.





«Если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично», - сказал он.





Фокус в том, что ФПБ - формально независимая от государства общественная организация. Так, во всяком случае, она себя представляет, особенно за рубежом. И вот теперь выясняется, что делегатов на съезд будут «выбирать» Администрация президента и правительство, местная вертикаль власти. Вот и вся независимость профсоюзов.





А еще Лукашенко сказал: «Не дай Бог какие-то трудные времена, нам понадобятся и профсоюзы, и комсомол». Это вряд ли. В трудные времена провластные организации развалятся первыми. Как известно, на болото опираться нельзя, пусть оно и очень большое.





Также Александр Лукашенко сообщил, что в 2020 году должно пройти Всебелорусское народное собрание. Это традиционная форма политической мобилизации главой государства своего электората перед президентскими выборами.









Прошло уже пять таких собраний. Самое первое ВНС состоялось в 1996 году, за месяц до референдума, на который выносилась новая редакция Конституции.





Второе - в 2001 году, за четыре месяца до президентских выборов. Третье (2006 г.) и четвертое (2010 г.) ВНС проходили за две недели до выборов, а пятое (2016) - аж через восемь месяцев после президентских выборов.





В определенном смысле проведение ВНС - дань традиции. Они проводятся по аналогии со съездами КПСС в Советском Союзе, которые принимали пятилетние планы.





В целом ВНС вытекает из генезиса, природы существующего режима, это - составная часть его идеологического конструкта. В памяти Лукашенко еще жива ошеломляющая победа на выборах 1994 года, когда простой директор совхоза собирал целые стадионы, люди шли посмотреть на народного героя и несокрушимого борца с коррупцией и номенклатурой.





Вот тогда и сформировался образ «народного», «всенародно избранного» вождя, «отца» нации. И был создан идеологический конструкт, согласно которому Лукашенко отражает интересы всего белорусского народа, поэтому оппозиции в стране просто не может быть по определению, есть только кучка «отморозков», «пятая колонна».





В первые годы в борьбе за свою неограниченную власть с Верховным Советом и Конституционным судом он обращался напрямую к народу. И механизмами такой апелляции были референдумы и ВНС.





Всебелорусское народное собрание хорошо вписывалось в лукашенковскую концепцию народовластия, отношения «батьки» с народом. Ведь для организации этого форума, который якобы представляет все население, не нужны никакие законы, регламенты и процедуры.





Законодательно проведение ВНС никак не регулируется. Полная свобода, никаких ограничений, кого хочешь, того и назначай в качестве народных представителей.





Однако по мере кризиса белорусской социальной модели образ народного президента начал постепенно размываться. Как известно, от любви до ненависти - всего один шаг. И, кажется этот тренд развивается.





Но не меняется психология лишь одного человека. Он живет в своей особой реальности, которая далеко не во всем совпадает с той, в которой живет вся страна.





И вот с помощью ВНС глава государства хочет как бы остановить время, убедить всех и самого себя, что его связь с народом по-прежнему сильна. Он стремится, пусть бы по форме, восстановить ту эпоху, когда народ сам собирался на встречу с ним целыми стадионами. Пусть теперь это и имитация, но сердце греет.









Таким образом, ВНС - это, кроме всего прочего, еще и сеанс психотерапии, самогипноз, психологический аутотренинг.





Выступая перед своими сторонниками (а на ВНС других нет), Лукашенко как бы подпитывается. Для него психологически очень важно периодически купаться в лучах славы. Пусть эти лучи и искусственные.





А народ по телевизору видит очередной съезд КПСС...