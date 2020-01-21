Известный нейрохирург рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Источник материала: СТВ

Известный нейрохирург в интервью итальянскому изданию рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.

По информации Daily Mail, 51-летний гонщик очень изменился. Ведущий нейрохирург Никола Акчари отметил, что Шумахер «сильно отличается от того, кого мы помним на трассе».

Нейрохирург в интервью итальянской газете отметил, что у спортсмена «сильно изменена и разрушена мышечная структура и скелет. Все из-за черепно-мозговой травмы».



Фото: Getty Images

О семикратном чемпионе мира заботится его семья – жена и двое детей. Семья живет в особняке на Женевском озере. С момента страшного происшествия семья и друзья сводят информацию о здоровье Шумахера к минимуму.

Бывший менеджер Ferrari Джин Тодт в прошлом году заявлял, что Михаэль «все еще сражается».

Однако Тодт признавал, что, несмотря на то, что Шумахер не находился в вегетативном состоянии, он не мог общаться, как раньше.



Фото: Getty Images. С женой

Шумахер получил травму в декабре 2013 года на горнолыжном курорте. После аварии звезда «Формулы-1» провел некоторое время в медицинской коме. С тех пор спортсмен получает круглосуточную медицинскую помощь. Его посещают только близкие друзья, которые не разглашают подробности о состоянии его здоровья.