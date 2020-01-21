﻿ Выставка Аркадия Стёпина «ГРАНЬ» открывается в Галерее Савицкого. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка Аркадия Стёпина «ГРАНЬ» открывается в Галерее Савицкого

21.01.2020 16:06 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Выставка Аркадия Стёпина «ГРАНЬ» открывается в Галерее Савицкого
Фото из открытых источников

С 25 января 2020 года в Художественной галерее Михаила Савицкого начинает работу персональная выставка художника Аркадия Стёпина «ГРАНЬ». На выставке представлено более  80 живописных и графических работ, созданных в период с 1978 года по настоящее время.

Что выделяет выставочный проект «ГРАНЬ»?

1. До выставки в 2020 году работы 30 лет не покидали квартиры художника и не представлялись широкой публике. Художник за эти годы успел сменить десятки профессий, получить звание народного мастера Беларуси, остаться преданным своему творческому пути.

2. Направление искусства автора – постатеистический романтизм. Картина в постатеистическим романтизме – это результат познания мира через живописную идею. Термин предложен самим художником и имеет множество граней, продемонстрированных на выставке.

3. Работы художника находятся в частных коллекциях России, Бельгии, Финляндии, Швеции и Германии.

4. На протяжении пятнадцати лет художник живет с серьезной болезнью зрения – глаукома. Большинство графических работ, представленных на выставке, было создано им в 2019 году, в состоянии серьёзных ограничений по зрению.

5. Инициатором и куратором проекта «ГРАНЬ» выступила дочь художника Анастасия Степина.


Выставка Аркадия Стёпина «ГРАНЬ» открывается в Галерее Савицкого
 

Ознакомиться с экспозицией можно до 9 февраля 2020 года включительно.

Персональный сайт художника: stepin.by

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке представлено более 80 живописных и графических работ, созданных в период с 1978 года по настоящее время.
 
Новости дня
Новости разные
 
Известный нейрохирург рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика