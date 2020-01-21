Выставка Аркадия Стёпина «ГРАНЬ» открывается в Галерее Савицкого

Источник материала: Аргументы и факты

С 25 января 2020 года в Художественной галерее Михаила Савицкого начинает работу персональная выставка художника Аркадия Стёпина «ГРАНЬ». На выставке представлено более 80 живописных и графических работ, созданных в период с 1978 года по настоящее время.

Что выделяет выставочный проект «ГРАНЬ»?

1. До выставки в 2020 году работы 30 лет не покидали квартиры художника и не представлялись широкой публике. Художник за эти годы успел сменить десятки профессий, получить звание народного мастера Беларуси, остаться преданным своему творческому пути.

2. Направление искусства автора – постатеистический романтизм. Картина в постатеистическим романтизме – это результат познания мира через живописную идею. Термин предложен самим художником и имеет множество граней, продемонстрированных на выставке.

3. Работы художника находятся в частных коллекциях России, Бельгии, Финляндии, Швеции и Германии.

4. На протяжении пятнадцати лет художник живет с серьезной болезнью зрения – глаукома. Большинство графических работ, представленных на выставке, было создано им в 2019 году, в состоянии серьёзных ограничений по зрению.

5. Инициатором и куратором проекта «ГРАНЬ» выступила дочь художника Анастасия Степина.

Ознакомиться с экспозицией можно до 9 февраля 2020 года включительно.