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«Не надо ждать, чтобы человек шёл с проблемами по инстанциям». С какими вопросами люди идут на приёмы к чиновникам

21.01.2020 16:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Исключить черствость и человеческое безразличие на местах. Ведь большинство обращений в Совет Республики могли и должны быть решены на местном управленческом уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это еще раз показал прием граждан, который 21 января провел председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович.

«Не надо ждать, чтобы человек шёл с проблемами по инстанциям». С какими вопросами люди идут на приёмы к чиновникам

Где-то не уделили внимания инвалиду, заставили принести лишние справки в ситуации, когда этого можно было избежать, не берут на работу по возрасту... Подобных обращений сегодня было 14. Все вопросы взяты на контроль, по всем будет найдено приемлемое решение в рамках законодательства.

«Не надо ждать, чтобы человек шёл с проблемами по инстанциям». С какими вопросами люди идут на приёмы к чиновникам

Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
В работе, где есть одинокие, пожилые, больные люди, должен действовать прежде всего выявительный принцип. Не надо ждать, чтобы человек шел с проблемами по инстанциям. У нас выстроенная система должностных лиц, людей, которые должны эту работу сделать по своему функционалу.

На личную встречу к сенатору приехали белорусы из самых разных регионов страны. 22 января прием граждан проведет председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

«Не надо ждать, чтобы человек шёл с проблемами по инстанциям». С какими вопросами люди идут на приёмы к чиновникам

Люди в материале: Виктор Лискович
 
 
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Новости Беларуси. Исключить черствость и человеческое безразличие на местах. Ведь большинство обращений в Совет Республики могли и должны быть решены на местном...
 
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