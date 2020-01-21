21 января – Всемирный день объятий. С кем обниматься опасно?

Источник материала: Вороновская газета





День объятий отмечается во всем мире 21 января.

Родина праздника – США. Международный день объятий отмечается с 1986 года. Этот праздник подразумевает дружеские объятия даже с незнакомыми людьми. Однако данная традиция может быть опасной, пишет газета «Вечерняя Москва».

Человеку необходимы тактильные контакты. Они дарят ощущение безопасности и надежности. Однако это касается объятий с близкими и друзьями, а не с посторонними. По словам пластического хирурга Владимира Платохина, при объятиях с чужими людьми окситоцины или эндорфины вырабатываться не будут. Более того, организм может испытать стресс. Объятия с незнакомцами влекут нарушение личного пространства, выработку кортизола – гормона стресса . Это чревато учащением сердцебиения и повышенным давлением. Вместо положительных эмоций человек почувствует дискомфорт. Поэтому обниматься рекомендуется с родными людьми – это окажет благотворное влияние на организм.

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