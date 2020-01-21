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Главный тренер «Шахтера» сравнил Лукашенко и Зеленского
Источник материала: Tut.by
Новый главный тренер «Шахтера» — украинский специалист Юрий Вернидуб —
«Если сравнивать Зеленского и Лукашенко, думаю, украинский президент не такой эпатажный. Но он старается все правильно распределить, помочь людям. Он действительно слуга народа. Столько фэйков вокруг него, хотя он должен был быть готов к этому.
Хватит уже вот этих старых, которые по 20 лет у власти, ничего не делали, а только грабили страну. Надеюсь, при Зеленском этого не будет», — сказал Вернидуб.
Напомним, дважды лучший тренер Украины возглавил солигорский «Шахтер» в прошлом ноябре.
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«Он действительно слуга народа».
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