Главный тренер «Шахтера» сравнил Лукашенко и Зеленского

Источник материала: Tut.by

Новый главный тренер «Шахтера» — украинский специалист Юрий Вернидуб — на Youtube-канале «ЧестнОК» сравнил президентов Украины и Беларуси.



Фото: ФК «Шахтер»

«Если сравнивать Зеленского и Лукашенко, думаю, украинский президент не такой эпатажный. Но он старается все правильно распределить, помочь людям. Он действительно слуга народа. Столько фэйков вокруг него, хотя он должен был быть готов к этому.

Хватит уже вот этих старых, которые по 20 лет у власти, ничего не делали, а только грабили страну. Надеюсь, при Зеленском этого не будет», — сказал Вернидуб.

Напомним, дважды лучший тренер Украины возглавил солигорский «Шахтер» в прошлом ноябре.