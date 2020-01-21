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Datsun начала продажи обновленного седана on-DO

21.01.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К российским дилерам Datsun начал поступать рестайлинговый седан on-DO — напомним, что так на рынке ТС называется перелицованная версия Lada Granta.


Внешность on-DO преобразилась в мелочах — седан получил новый передний бампер и измененную головную оптику от родственного хэтчбека mi-DO (перелицованная Kalina). Появились новые корпуса наружных зеркал, окрашенные в цвет кузова и со встроенными светодиодными указателями поворотов, а палитра цветов кузова пополнилась двумя новыми оттенками (темно-серый и знакомый по хэтчбеку оранжевый).


В салоне — новое зеркало заднего вида с увеличенным углом обзора и измененный рычаг стояночного тормоза, а в топовых комплектациях седан получил передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой, регулировкой по высоте и боковыми «эйрбэгами». К слову, они также достались от «пятидверки» mi-DO. Также в списке оснащения теперь есть функция выключения головного света с 40-секундной задержкой и подсветка перчаточного ящика.


Техника on-DO осталась прежней. Седан оснащается бензиновыми моторами объемом 1,7 л мощностью 87 и 106 л.с., причем самый мощный вариант идет исключительно в паре с 5-ступенчатой «механикой», в то время как 87-сильные версии доступны и с 4-ступенчатым «автоматом».


В России цены на обновленный mi-DO начинаются от 500 тысяч рублей (без малого 8 тысяч долларов по текущему курсу) за машины 2019 года выпуска, седан этого года на 6 тысяч рублей (около 100 долларов) дороже.

 
 
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К российским дилерам Datsun начал поступать рестайлинговый седан on-DO - так на рынке ТС называется перелицованная версия Lada Granta.
 
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