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«Белпочта»: посылки долго идут из-за большого объема отправлений из Китая и Сингапура

21.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белпочта»: посылки долго идут из-за большого объема отправлений из Китая и Сингапура

Белорусам приходится дольше ждать международные посылки, потому что почте приходится обрабатывать большой объем отправлений из Китая и Сингапура, которые скопились в транзитном аэропорту Стамбула, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП «Белпочта».

«В январе в Беларусь стала поступать в больших объемах почта из Китая и Сингапура, скопившаяся с ноября 2019-го в транзитном аэропорту Стамбула (Турция). Это привело к тому, что объем почты увеличился более чем в 2,3 раза, это создало дополнительную незапланированную нагрузку в учреждениях международного почтового обмена Минска», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, традиционно перед новогодними и рождественскими праздниками потоки почты, которая приходит в Беларусь, увеличиваются на 30-40%. Зная это, «Белпочта» привлекает дополнительных сотрудников для обработки международных посылок, а с 2020 года — персонал с оформлением срочных трудовых договоров с полной или частичной занятостью. «Сейчас штат дополнительных работников под прогнозируемые объемы поступающей почты полностью укомплектован», — подчеркнули на предприятии.

«Белпочта» принимает все меры, чтобы сократить сроки обработки посылок, и просит с пониманием отнестись к ситуации, добавили в пресс-службе.

https://www.belta.by
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусам приходится дольше ждать международные посылки, потому что почте приходится обрабатывать большой объем отправлений из Китая и Сингапура, которые...
 
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