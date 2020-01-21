Официальный опрос: все больше белорусов выступает против БелАЭС









В Беларуси за минувший год снизилось количество сторонников строительства атомной электростанции и ядерной энергетики в целом, свидетельствуют итоги очередного соцопроса, который ежегодно проводит Институт социологии НАН Беларуси по заказу Минэнерго страны.





В соответствии с проведенным в апреле-мае 2019 года опросом, число респондентов, которые положительно относятся к строительству БелАЭС, составило 59,8% против 60,8% в аналогичном исследовании 2018 года.





При этом данные исследования свидетельствуют о росте противников строительства АЭС – до 26,8% с 26,2%. Также выросло число респондентов, которые затруднились определить свое отношение к строительству БелАЭС – до 13,4% с 13%.





Число белорусов-сторонников ядерной энергетики также уменьшилось. В соответствии с данными исследования, их количество снизилось до 48,5% с 51,6% в 2018 году.





При этом доля респондентов-противников ядерной энергетики также снизилась – до 21,2% с 21,8%. Наиболее заметно в прошлом году выросло количество белорусов, которые не определились в своем отношении к ядерной энергетике – до 29,6% с 25,3% в 2018 году.









В соцопросе, который проводился по национальной репрезентативной выборке, приняло участие 2 тыс. респондентов, в том числе 300 - в Островецком районе (место расположения БелАЭС). Опросы проводятся регулярно с 2005 года.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").





Ранее в Минэнерго Беларуси сообщали, что планирует обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году.