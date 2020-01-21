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Официальный опрос: все больше белорусов выступает против БелАЭС

21.01.2020 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество сторонников строительства АЭС и ядерной энергетики в Беларуси снизилось до критически важной отметки - теперь их меньше половины.



В Беларуси за минувший год снизилось количество сторонников строительства атомной электростанции и ядерной энергетики в целом, свидетельствуют итоги очередного соцопроса, который ежегодно проводит Институт социологии НАН Беларуси по заказу Минэнерго страны.

В соответствии с проведенным в апреле-мае 2019 года опросом, число респондентов, которые положительно относятся к строительству БелАЭС, составило 59,8% против 60,8% в аналогичном исследовании 2018 года.

При этом данные исследования свидетельствуют о росте противников строительства АЭС – до 26,8% с 26,2%. Также выросло число респондентов, которые затруднились определить свое отношение к строительству БелАЭС – до 13,4% с 13%.

Число белорусов-сторонников ядерной энергетики также уменьшилось. В соответствии с данными исследования, их количество снизилось до 48,5% с 51,6% в 2018 году. 

При этом доля респондентов-противников ядерной энергетики также снизилась – до 21,2% с 21,8%. Наиболее заметно в прошлом году выросло количество белорусов, которые не определились в своем отношении к ядерной энергетике – до 29,6% с 25,3% в 2018 году.


В соцопросе, который проводился по национальной репрезентативной выборке,  приняло участие 2 тыс. респондентов, в том числе 300 - в Островецком районе (место расположения БелАЭС). Опросы проводятся регулярно с 2005 года.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Ранее в Минэнерго Беларуси сообщали, что планирует обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году.
 
 
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Количество сторонников строительства АЭС и ядерной энергетики в Беларуси снизилось до критически важной отметки - теперь их меньше половины.
 
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