В Гродно и области в 2020 прогнозируется рост киберпреступлений

Источник материала: Ивьевский край

Цифра впечатляющая. 930 киберпреступлений совершено в Гродно и области в 2019 году. И это втрое больше, чем в 2018-м. Набирают обороты не только хищения реквизитов банковских карт и покушения на счета предприятий, но и распространение порнографии, наркотиков через Интернет. Возросло количество и таких специфических преступлений, как несанкционированный доступ к информации, компьютерный саботаж, распространение вредоносных программ. Гродненские правоохранительные органы раскрыли только треть из них.

Сергей Черняк, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома:

– Если говорить про раскрываемость таких преступлений, то, скажу честно, здесь прежде всего надо учитывать, что сеть Интернет, — она не имеет границ. И этим очень хорошо и давно пользуются злоумышленники. То есть, как показывает практика и анализ уголовных дел преступники, которые проживают на территории Беларуси, Гродненского региона, они не будут совершать преступления в отношении своих же граждан, граждан Республики Беларусь.

Как правило, жертвами преступлений становятся граждане постсоветского пространства, Америки, Англии, рассказывает Гродно+. В отношении белорусов чаще всего преступления совершают жители Украины и России. В УВД Гродненского облисполкома составили потенциальный портрет потерпевшего от виртуальных правонарушений. И, каким бы парадоксальным это не выглядело: чаще всего на удочку кибермошенников попадают те, кто в информационном пространстве, как рыба в воде: старшеклассники, студенты и молодые мамы. Как правило, это люди, которые чаще всего делятся личной информацией в Интернете, и не оценивают риски быть обманутыми и ограбленными. Но проблема серьёзна, как никогда. Правоохранители прогнозируют рост кибепреступлений в 2020-м году и призывают граждан быть более бдительными.

Сергей Черняк, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома:

– Никогда, скажем, сотрудник банка не будет просить полный номер карты, никогда он не будет просить смс, пришедшее на телефон, push-уведомление. Если возникают какие-то сомнения, то проще прервать такой разговор и перезвонить по номеру, который указан на банковской платёжной карте.