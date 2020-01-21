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Иван Ургант на отдыхе кардинально сменил имидж

21.01.2020 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

41-летний Иван Ургант похвастался поклонникам своим преображением. Телеведущий сбрил волосы и отрастил усы оригинальной формы, передает cosmo.

Звезды шоу «Вечерний Ургант» находятся отпуске. За время отдыха Иван решил сменить имидж. Он отпустил густые усы. Ургант придал им необычную форму, опущенную на концах. «Иван Торопыжкин спешит на работу», — написал телеведущий.


Кроме того, популярный российский ведущий сбрил волосы и оставил щетину. После этого Ургант похвастался поклонникам результатами преображения. Он предстал в кадре в домашней футболке.

В комментариях поклонники признались, что их очень удивило преображение звезды. Они отметили, что Ивану идут густые усы. Их форма напомнила подписчикам летучую мышь. «Усы Бэтмена, очень смелый поступок», «Прямо так и на эфир? Вы — мастер перевоплощения, Иван», «Ваня, опять чудишь в отпуске. Не живется тебе спокойно», — написали фолловеры.

Напомним, совсем недавно (тоже на отдыхе) свою бороду сбрил Тимати, проиграв дочери.

 
 
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