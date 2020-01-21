Наука на экспорт: Беларусь увеличила продажи высокотехнологичных товаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь увеличивает продажи высокотехнологичной продукции за пределами страны. Ежегодно показатели растут на 10%. В прошлом году страна экспортировала высокотехнологичных товаров на 14 миллиардов долларов. И это во многом благодаря развитию инфраструктуры. Сейчас в республике работают 16 технопарков. На этих площадках разработки молодых ученых могут пройти путь от идеи до готового продукта.

«В этом году экспорт высокотехнологичной продукции достигнет почти 15 миллиардов долларов. Это знаковая цифра. Улучшается структура и объем экспорта. На первом месте – IT-сфера. За этот год только в этой области мы прибавили на 500 миллионов долларов», – заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.