Скандальный футболист забил два гола в сегодняшнем матче. Во втором случае он отправил мяч в ворота пяткой. Также форвард стал автором голевой скидки на нападающего Артема Дзюбу.





Кокорин играет с капитанской повязкой, несмотря на то, что сегодня было официально объявлено о его переходе в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.





Тренер «Зенита» Сергей Семак не поддержал решение клуба отправить нападающего в команду из Краснодарского края РФ.