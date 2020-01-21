Беларуские феминистки дали премию рэперу, который открыто троллит женщин

Источник материала: KYKY

Каждый год Офис европейской экспертизы и коммуникации награждает премией «Зрабілі!» лучшие общественные инициативы. Как правило, это ЛГБТ-проекты, экологические и бодипозитивные движения. В рамках последнего награждения был отмечен автор «феминистского рэпа» Максим Скавиньский. Только его рэп вовсе не в поддержку феминизма, пишет «Наша Нина».

Скавиньский – продюсер проекта Bomba. Вот несколько строчек из треков рэп-альбома: «называйте меня инстамамкой», «мой рэп – точка G, ты не смог ее найти». В репертуаре проекта также есть песня о девушке на каблуках, «одетую будто проститутка», которая идет через темный лесопарк. Обложка альбома такая:

В беседе с «Нашей Ниной» парень объяснил концепцию «Бомбы»: «Мы с парнями обсуждали современный женский рэп – Alyona Alyona, Ники Минаж… Начали разгонять эту тему и решили записать что-нибудь более жесткое. <...> Феминистки же не основная целевая аудитория этого рэпа. Он рассчитан на пацанов, которые об этом даже не слышали», – говорит Максим. На запись своего альбома он получил грант в 500 долларов на конкурсе для активистов Idea Generation Camp.

В Офисе европейской экспертизы же выразили сожаление, что Максим стал обладателем премии, и принесли извинения. Журналистам рассказали, что в этом году сертификаты участия дали всем номинированным инициативам. А статуэтки – только трем проектам. Феминистского рэпа среди них не было. «Нам следовало внимательнее отнестись к контенту всех номинантов», – заключили организаторы премии.