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Пополнение QIWI Кошелька теперь доступно во всех банках Беларуси

21.01.2020 17:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Для пополнения Кошелька в любом банке Беларуси и терминалах QIWI необходимо пройти единоразовую очную идентификацию в любом отделении Банка «Решение». При себе нужно иметь паспорт гражданина Беларуси. Стоимость идентификации составляет 10 белорусских рублей.

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Теги: Новости
 
 
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QIWI запускает пополнение Кошелька через ЕРИП Беларуси. Новая услуга существенно расширяет географию пополнения Кошелька, делая его использование еще более...
 
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