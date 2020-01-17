Пополнение QIWI Кошелька теперь доступно во всех банках Беларуси

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by Для пополнения Кошелька в любом банке Беларуси и терминалах QIWI необходимо пройти единоразовую очную идентификацию в любом отделении Банка «Решение» . При себе нужно иметь паспорт гражданина Беларуси. Стоимость идентификации составляет 10 белорусских рублей.



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