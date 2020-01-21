Три подростка в Могилевском районе угнали машину, разбили ее и сбежали

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе школьник украл ключи от машины у гостя матери и поехал кататься со своими более взрослыми друзьями. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 18 января к матери 13-летнего подростка в агрогородок Речки приехали гости на BMW. Около 3 часов ночи, когда все уснули, ребенок взял ключ зажигания из кармана куртки владельца и отдал 17-летнему знакомому. С ним и еще одним 16-летним парнем они вытолкали машину со двора и поехали в Могилев, где несколько часов катались по городу.

— За рулем автомобиля в это время попеременно находились двое старших парней. Около 7 утра несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. К счастью, молодые люди не пострадали. С места происшествия они скрылись, однако вскоре были задержаны сотрудниками милиции, — рассказали в СК.



Фото: Следственный комитет

В отношении 16-летнего и 17-летнего парней за совершение угона возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК Беларуси. Материалы в отношении 13-летнего подростка направили в милицию, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения.