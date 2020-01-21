ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три подростка в Могилевском районе угнали машину, разбили ее и сбежали

21.01.2020 17:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе школьник украл ключи от машины у гостя матери и поехал кататься со своими более взрослыми друзьями. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 18 января к матери 13-летнего подростка в агрогородок Речки приехали гости на BMW. Около 3 часов ночи, когда все уснули, ребенок взял ключ зажигания из кармана куртки владельца и отдал 17-летнему знакомому. С ним и еще одним 16-летним парнем они вытолкали машину со двора и поехали в Могилев, где несколько часов катались по городу.

— За рулем автомобиля в это время попеременно находились двое старших парней. Около 7 утра несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. К счастью, молодые люди не пострадали. С места происшествия они скрылись, однако вскоре были задержаны сотрудниками милиции, — рассказали в СК.


Фото: Следственный комитет

В отношении 16-летнего и 17-летнего парней за совершение угона возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК Беларуси. Материалы в отношении 13-летнего подростка направили в милицию, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении 16-летнего и 17-летнего парней за совершение угона возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наука на экспорт: Беларусь увеличила продажи высокотехнологичных товаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика