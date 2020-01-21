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Актриса Светлана Тома: «Лотяну был не для брака»

21.01.2020 17:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Актриса Светлана Тома: «Лотяну был не для брака»
Светлана Тома. © / Илья Питалев / РИА Новости

45 лет назад, в 1975 году, были закончены съёмки художественного фильма «Табор уходит в небо». Молдавский кинорежиссёр Эмиль Лотяну снял его по мотивам ранних рассказов Максима Горького «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Историю любви конокрада Лойко Зобара и цыганки-вещуньи Рады посмотрели 65 млн зрителей. Корреспондент «АиФ» побеседовал со Светланой Томой, сыгравшей цыганку Раду, на фестивале «Хрустальный источникЪ». 

Свободный духом

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Когда режиссёр Иван Пырьев развёлся с Мариной Ладыниной, он перекрыл ей все пути в кино. У вас же с режиссёром Эмилем Лотяну очень нестандартная получилась история. После расставания вы остались большими друзьями, продолжали вместе творить. Как вам это удалось, Светлана Андреевна?

Светлана Тома: Вот мы говорим – любовь. А что такое любовь на самом деле, мы об этом задумываемся? Когда ты хочешь, чтобы другому человеку было хорошо – это любовь... Лотяну был человеком увлекающимся, он черпал энергию в женщинах. И надо было его очень хорошо знать, чтобы его увлечения принять. Я все его увлечения принимала, потому что понимала: ему это необходимо. 

 

– Вы правда не ревновали Лотяну?

– Наши отношения длились всю жизнь – до его ухода. Всплеск, потом у каждого своя жизнь, потом опять встреча и опять расставание. Я не хотела быть его официальной женой, потому что понимала: брак для него – это начало конца. Он был человек с крыльями, а любое ограничение ему крылья подрезало. Женщины, которые ревновали, пытались в рамки загнать, ему были неинтересны. Это не значит, что он был развратным. Нет, он был именно свободным. И чем больше его кто-то хотел к себе привязать, тем большее отторжение случалось. И фильм «Табор уходит в небо» именно об этом. Вообще все фильмы Эмиля Лотяну – о нём, это он о себе в них говорил. 

– И всё-таки, а в первый раз кто от кого ушёл из вас? 

– Никто ни от кого не уходил. Просто случались женщины на его пути, романы. С Галей (актриса Галина Беляева. – Ред.) у него был брак, который, к сожалению, продлился недолго. Это было предсказуемо. Лотяну, повторюсь, не был человеком брака. И штампы в паспорте не могут удержать человека. 

«На площадке он был очень жёстким»

– Говорят, Лотяну был вспыльчив...

– Был очень жёсткий, но только на площадке. Как только заканчивался съёмочный день, в обычной жизни он превращался в нежного, заботливого человека. 

Актриса Светлана Тома: «Лотяну был не для брака»Знаете, я же ведь собиралась поступать на юрфак, но по дороге в университет меня свела судьба с Эмилем Лотяну. (Режиссёр увидел на троллейбусной остановке 17-летнюю Светлану, которая готовилась к поступлению в Кишинёвский университет. – Ред.) Это полностью изменило мою жизнь, я была утверждена на главную роль в фильме «Красные поляны». 1965 год, я только окончила школу. Не мечтала, что когда-нибудь буду актрисой. Но вот так распорядился Господь. Мне было очень сложно – это же был мой первый опыт в кино. Лотяну изучал меня, я пыталась понять, что это за человек. Помню, уже шло озвучание ленты. У Эмиля Владимировича в квартире висел портрет очень красивой женщины. И я говорю: «Ой, какая красивая женщина! Это ваша жена?» – «Нет, это великая французская актриса Мишель Морган». Я слыхом не слыхивала про Мишель Морган, и мне стало неудобно за свою безграмотность. Ну ладно, я запомнила: Мишель Морган. Потом о ней много читала. Проходит 10 лет, мы снимаем «Табор уходит в небо». И вот этот фильм на кинофестивале в Сан-Себастьяне представляет советский кинематограф. Закрытие. Мы, делегация в несколько человек, сидим в зале. Смотрю на сцену. Вдруг меня толкают: мол, поднимайся на сцену. Я выхожу, и мне вручают «Золотую раковину» – фильм «Табор уходит в небо» получил Гран-при. 

– Почему вам, а не режиссёру?

– Эмиля Владимировича не выпустили за границу, он был невыездной. Это отдельная история... Так вот, мне вручают этот приз, и камеры, камеры!.. А я стою и про себя думаю: «Вот был бы Эмиль Владимирович, как бы он мной гордился. Я чуть-чуть приблизилась к Мишель Морган, о которой он говорил с таким восхищением».

А возвращаясь к вашему вопросу, скажу: Эмиль Владимирович от своих актёров требовал многого, порой невозможного. Эта невозможность – она видна на экране. 

– Это как Тарковский в «Сталкере», который, требуя от Фрейндлих нужной эмоции в кадре, до истерики её довел?

– Были у меня и истерики, и плач, я убегала. Пока постепенно не начала понимать уровень его таланта. Он был очень образованным человеком, изучил русскую культуру лучше, чем порой её знают русские. Хотя был иностранец – румын, приехал сюда учиться, поступил в Школу-студию МХАТ, отучился 2,5 года на актёрском факультете. Несмотря на акцент, его взяли, потому что Лотяну был очень талантливый как артист. Потом он ушёл во ВГИК.

– Признаюсь, обычному человеку трудно даже представить высоту отношений Лотяну с его женщинами. Он пригласил вас в «Мой ласковый и нежный зверь», где играла Галина Беляева, в которую был влюблён. Потом в «Анне Павловой» она, уже официальная жена, исполняла балерину, а вы – её мать. Спустя годы обе вы были рядом с Эмилем Владимировичем – когда он уходил...

– Он никогда не жаловался. Тот редкий тип человека, который никогда не говорит о том, что болеет. У нас мужчины всегда жалуются, им хуже всех. А Лотяну заботился о других, не о себе. Всё случилось за неделю – он уехал в Болгарию, запустился с новым фильмом, который должен был называться «Яр». И ему в аэропорту Варны стало плохо, его отправили в Москву. Эмиль Владимирович лежал дома, не хотел в больницу. Он мне позвонил за неделю до ухода. Естественно, и я, и Галя, мы были с ним рядом в эту неделю.

– Беляева и Лотяну уже были в разводе?

– Да, она была уже замужем за другим человеком. Но мы вместе с ней его эту неделю в больнице провожали. Эмиль Владимирович – думаю, он про себя всё понимал, но тем не менее не сдавался.


Актриса Светлана Тома: «Лотяну был не для брака»
Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Галина Беляева и кинорежиссер Эмиль Лотяну. 1982 год. Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин

– Я даже боюсь спрашивать, как вы пережили его уход...

– У меня с родителями была связь невероятная. Папа с мамой ушли, но у меня оставался Эмиль Владимирович. Когда он ушёл, последняя моя стена рухнула. И я в тот момент почувствовала себя сиротой. Но потом... Я чувствую его помощь, я знаю, что он мне помогает, следит за мной. Я знаю, что его не подводила никогда в жизни. Он ведь поверил в меня. И эта его вера, она всегда со мной.

– Больше такого мужчины не встретилось?

– Такого – нет. Встретила другого, вышла за него замуж. 10 лет. Но ушла, закончилась история.

– Чем сейчас наполнена ваша творческая жизнь, Светлана Андреевна?

– Играю главную роль в спектакле «Карусель» в театре у Нонны Гришаевой. Плюс для меня написана роль в сериале «Шифр» Веры Сторожевой. 

 
 
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45 лет назад, в 1975 году, были закончены съёмки художественного фильма «Табор уходит в небо».
 
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