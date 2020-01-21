В белорусском Гомеле появился необычный пешеходный переход

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Гомеле появился необычный переход. Теперь горожане смогут пересекать проезжую часть по диагонали, сообщает «МИР 24».

Такую разметку сделали на одном из оживленных перекрестков. Говоря об удобстве новшества, местные сотрудники Госавтоинспекции ссылаются на зарубежный опыт. Так значительно быстрее перейти на другую сторону дороги. Впрочем, наряду с новой диагональной остаются и привычные схемы перехода.

«Мне понравилось. Раньше надо было сразу две улицы переходить, а сейчас одну», – рассказал житель Гомеля Иван Бородинчик.

«Экспериментально мы нанесли такого рода разметку. Посмотрим, как она будет себя вести на оживленном перекрестке, оправдает себя или нет. Опять же, все зависит от граждан нашего города, как они оценят эту инновацию», – заявил начальник ГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша.