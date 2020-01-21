Луна, Оскар и Лея: белорусы стали чаще называть детей редкими именами

Источник материала: Аргументы и факты

Как рассказала пресс-секретарь Минюста Ольга ШИБКО, наибольшее количество детей с уникальными именами зарегистрировано в Минске и областных центрах. В столичных записях актов о рождении за 2019 год не повторяются имена 180 мальчиков и 251 девочки. Например, в Минске родились Ассоль, Венера, Дженнифер, Леля, Рогнеда, Фадей, Оскар, Добромир, Ив и Витовт.

Редкие имена были и в регионах. Девочек называли Мерседес, Германика, Айсель, Веселина, Златославия, Миледи, Добромила, Эльза, Аян, Ясна, Луна, Лея, Вирсавия, Лазарина, Любава, Ясмина, Симона, Сена, Фекла, Элис, Юнона, Ядвига.

Среди редких мужских имен — Геральд, Филат, Соломон, Тамерлан, Франц, Марс, Камиль, Автандил, Мейлис, Тадевуш, Фома, Мартин, Леонтий.

А в топ-10 самых популярных имен вошли Максим, Артем, Михаил, Александр, Матвей, София, Анна, Мария, Ксения, Анастасия.

Родители вправе выбрать для ребенка любое имя, которое не противоречит нормам общественной морали. Малышу может быть дано не более двух собственных имен. Имя, указанное в записи акта о рождении первым, считается основным.