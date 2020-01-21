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Белый Квадрат: креатив главный тренд эффективности маркетинга 2020

21.01.2020 17:46 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белый Квадрат: креатив – главный тренд эффективности маркетинга 2020

В конкурсной программе фестиваля в этом году смогут принять участие как крупные международные, так и локальные агентства, профессионалы из разных стран мира, которые готовы доказать свой профессионализм и творческое мастерство в индустрии коммуникаций. 31 января завершится ранний и наиболее выгодный для участников этап приема конкурсных работ.Еще в течение 10 дней стоимость на подачу работ во всех конкурсах фестиваля сохранится на 10% ниже! Загружайте работы онлайн на официальном сайте фестиваля adfest.by. TIME TO WIN!

Напомним, что прием конкурсных работ осуществляется в 7 КОНКУРСОВ: Creative, Branding, Marketing, Digital, CreativeEffectiveness, Media, ChangeforGood, которые будет оценивать 6 составов международного ЖЮРИ.

На данный момент свое участие в жюри «Белого Квадрата» уже подтвердило более 45 экспертов из Беларуси, России, Украины, Германии, Италии, Португалии, Франции, Бельгии, Швеции, Нидерландов, Чехии, Румынии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Армении, ОАЭ, в числе которых обладатели золотых наград и опыта судейства CannesLions. Гран-при Фестиваля будет традиционно выбран составом Высокого жюри из председателей основных составов.

Работы-призеры «Белого Квадрата» 2020 будут объявлены на Церемонии награждения 17 апреля и представлены на более 30 отраслевых ресурсах стран Европы и СНГ, включая sostav.ru, adforum.com, marketingdirecto.com, delfi.lt, iqads.ro, marketingtribune.nl и другие, в апреле–мае в преддверии главного события мировой индустрии креатива.

«Белый Квадрат» входит в глобальный рейтинг креативности AdForumBusinessCreativeReport. Шорт-листы и награды «Белого Квадрата» продолжат влиять на баллы белорусских агентств в 2020 году – фестиваль включен в Рейтинг креативности Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси.

Помимо конкурсной программы, «Белый Квадрат» включает насыщенную деловую и образовательную программу, которая пройдет в течение трех дней – 15, 16 и 17 апреля – и будет насчитывать более 70 мастер-классов, дискуссионных панелей о креативе в коммуникациях, маркетинге, брендинге, digital, медиа. У аккредитованных участников также будет возможность пообщаться с профессиональным сообществом из разных стран в неформальной обстановке на вечеринках фестиваля. Регистрируйтесь! TIMETOWIN!

*партнерский материал

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15-17 апреля 2020 в Минске пройдет XII Международный фестиваль маркетинга и рекламы Белый Квадрат один из крупнейших креативных фестивалей индустрии коммуникаций...
 
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