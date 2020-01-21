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Глава "Белнефтехима": Беларусь возобновляет экспорт нефтепродуктов

21.01.2020 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена, заявил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал руководитель концерна.

Рыбаков пояснил, что для любой нефтепереработки есть определенный наиболее эффективный радиус реализации продукции. 

"Дальше логистика начинает вступать в силу, - отметил он. - Конечно, ближайшие рынки будут самые эффективные. Дальнейшая реализация - через порты, на дальний периметр - будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки - это национальный и ближайшие. На них и будем в первую очередь ориентироваться".

Как сообщалось ранее, Беларусь приостанавливала экспорт нефтепродуктов, чтобы гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка. 

Экспорт нефтепродуктов был остановлен после того, как белорусским властям не удалось договориться с РФ о цене нефти на 2020 год и поставки с России были прекращены.
 
 
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Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена, заявил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков
 
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