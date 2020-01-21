"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал руководитель концерна.





Рыбаков пояснил, что для любой нефтепереработки есть определенный наиболее эффективный радиус реализации продукции.





"Дальше логистика начинает вступать в силу, - отметил он. - Конечно, ближайшие рынки будут самые эффективные. Дальнейшая реализация - через порты, на дальний периметр - будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки - это национальный и ближайшие. На них и будем в первую очередь ориентироваться".





Как сообщалось ранее, Беларусь приостанавливала экспорт нефтепродуктов, чтобы гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка.





Экспорт нефтепродуктов был остановлен после того, как белорусским властям не удалось договориться с РФ о цене нефти на 2020 год и поставки с России были прекращены.