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В Мостах парень взорвал петарду в туалете кафе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мостах молодой человек взорвал петарду в туалете кафе.
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Сантехнику разорвало на куски. Хозяева заведения обнаружили неисправность перед закрытием. Личность фигуранта была установлена благодаря камерам видеонаблюдения.
Ущерб составил тысячу белорусских рублей.
Ранее молодой человек не привлекался к административной ответственности и не был судим.
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Новости Беларуси. В Мостах молодой человек взорвал петарду в туалете кафе. По информации УВД Гродненского облисполкома, 25-летний парень отдыхал в одном из...
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