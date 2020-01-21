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Многодетным разрешили досрочно тратить семейный капитал. Сколько семей уже обратилось за деньгами?

21.01.2020 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси продлили программу семейного капитала до конца 2024 года и расширили список услуг и товаров, на которые можно досрочно потратить эти деньги. Средства можно направить на медицинские услуги, на улучшение жилищных условий и оплату образования. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, сколько семей уже обратилось за досрочным использованием семейного капитала.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минской области на 21 января поступило 635 заявлений от семей на досрочное использование семейного капитала. Большинство — 616 — на улучшение жилищных условий. Еще 16 заявление — на образование, остальные 3 — на оказание медуслуг. В остальных регионах также активнее всего обращаются с заявлениями на досрочное использование семейного капитала на улучшение жилищных условий.

В Могилевской области на 10 января было 186 заявлений (больше всего — в Могилеве и Бобруйске), в Гомельской — 600 (на утро 20 января), в Гродненской — 314 (на 10 января), в Брестской — 59 (на 11 января). Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в комитетах по труду, занятости и соцзащите облисполкомов. По Витебской области оперативно предоставить информацию нам не смогли.

В Минске с начала года с заявлениями о досрочном распоряжении семейным капиталом обратилась 411 семья. Об этом 15 января сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Чаще всего заявители семьи в Минске просят досрочно потратить семейный капитал на улучшение жилищных условий (383 семьи). Также востребовано направление получения платного образования.

Куда обращаться за деньгами и сколько времени будут рассматривать заявление

Напомним, для досрочного использования семейного капитала нужно написать заявление в исполком. Его должны рассмотреть в течение месяца. К примеру, чтобы заключить договор возмездного оказания услуг, нужно обратиться в организацию здравоохранения, в которой будут оказываться платные медуслуги. При этом нужно предоставить:

  • копию решения исполкома о досрочном распоряжении средствами семейного капитала;
  • заключение ВКК при досрочном использовании средств семейного капитала;
  • другие документы, необходимые для заключения договора (к примеру, это может быть информация о наличии (или отсутствии) сведений о совершении умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека).

На что можно будет досрочно потратить семейный капитал?

С 1 января 2020 года семейный капитал досрочно можно использовать на улучшение жилищных условий многодетных семей, получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования), а также на получение платных медуслуг, которые оказывают организации здравоохранения.

Досрочно потратить эти деньги можно в том числе на стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

На какие медуслуги можно досрочно потратить семейный капитал, а на какие — нет

Семейный капитал до 2020 года можно было досрочно использовать в том числе на получение платных медуслуг, но их перечень был ограничен. На эти деньги можно было покупать медизделия, которые включены в Республиканский формуляр медицинских изделий.

С нового года список этих медуслуг расширили. Семейный капитал можно будет досрочно потратить на стоматологические услуги. В их число входят протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса.

С 2020 года семейный капитал досрочно можно израсходовать также на медизделия при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии. То есть деньги можно тратить на другие медизделия вместо включенных в Республиканский формуляр медизделий. Но их список все равно ограничен. К примеру, эндокринология в список услуг по-прежнему не включена. Инсулиновую помпу, к примеру, на средства семейного капитала также нельзя приобрести.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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