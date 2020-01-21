В Бресте на Гоголя перевернулся автомобиль (официально от ГАИ)

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: около 16:15 63-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Вольво», выехал со двора дома по улице Гоголя 1Г и не уступил дорогу автомобилю марки «Фольксваген Транспортер», под управлением 40-летнего жителя деревни Черни Брестского района.





больше фото от очевидцев

В результате столкновения автомобиль перевернулся. Установлено, что водитель «Вольво» не имеет права управления.





Итогом ДТП стали механические повреждения транспортных средств.





Проводится проверка.



