|
В Бресте на Гоголя перевернулся автомобиль (официально от ГАИ)
21.01.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: около 16:15 63-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Вольво», выехал со двора дома по улице Гоголя 1Г и не уступил дорогу автомобилю марки «Фольксваген Транспортер», под управлением 40-летнего жителя деревни Черни Брестского района.
В результате столкновения автомобиль перевернулся. Установлено, что водитель «Вольво» не имеет права управления.
Итогом ДТП стали механические повреждения транспортных средств.
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации: около 16:15 63-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Вольво», выехал со двора дома по улице Гоголя 1Г и не уступил дорогу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)