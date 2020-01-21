«При форс-мажоре максимальные выбросы свинца могут вырасти с 3 до 29 кг в год»

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте началась общественно-экологическая экспертиза проекта аккумуляторного завода. Представитель компании-проектировщика заявил, что максимально возможный выброс свинца в атмосферу составит 29 кг в год (!), а не 3 кг, как сообщалось ранее.





представители ООО «АйПаэур»

Во вторник представители компании «АйПауэр» передали общественности документы для проведения ОЭЭ. Они также сообщили о начале процедуры консервации фактически построенного предприятия .

В преддверии самой процедуры передачи представители руководства «Ай Пауэра» и проектной организации рассказали журналистам о том, почему возникла необходимость проведения такой экспертизы , а также о ее статусе и возможных последствиях для завода.

— Целью данной экспертизы является более тщательное изучение проектной документации независимыми экспертами на предмет воздействия создаваемого производства (аккумуляторного завода) на окружающую среду, с тем, чтобы представить общественности альтернативный взгляд, — сообщил операционный директор группы компаний 1АК-GROUP Дмитрий Бутов.

По его словам, проведение данной экспертизы было вызвано поручением Александра Лукашенко, посетившего Брест в минувшем сентябре.

Отсюда и статус общественной экспертизы:

— Это не голосование и не общественное обсуждение в рамках процедуры ОВОС. Ибо таковое уже было проведено в 2016-2017 годах и признано судом законным. Но поскольку такие поручения были даны главой государства, мы запросили в Администрации президента юридические обоснования данной процедуры. И они были даны в разъяснении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ответе, полученном нами в ноябре 2019 года, четко сказано: нужно провести общественно-экологическую экспертизу без привязки к процедурам ОВОС. Это должны будут сделать независимые эксперты, по инициативе общественности. Результаты такой экспертизы, согласно закону, будут иметь рекомендательный характер.

Вместе с тем, они должны будут учитываться при проведении госэкспертизы в части рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

Общественная экспертиза не сможет остановить проект, но даст возможность общественности проверить проектные решения на предмет соответствия их природоохранному законодательству.

Впрочем, статус самой экспертизы до сих пор вызывает споры у ее инициаторов и заказчика, коим объявил себя «АйПауэр». Представитель инициативной группы Дмитрий Бекалюк с этим категорически не согласен и призывает инвестора «прекратить заниматься мечтанием».

— Законодательство предусматривает, что заказчиками данной экспертизы могут выступать физические лица и общественные организации, к коим «АйПауэр» не относится. Что значит рекомендательный характер, тоже непонятно. Но мы в любом случае будет в этом участвовать и принимаем документы, так как ждали этого два года. Нам под разными предлогами отказывали в проведении независимой экспертизы. Инвестор вынужден был согласиться только под давлением общественности и после распоряжения президента.

Непосредственно экспертами выступают два представителя проектного института, которые пока что просили себя не называть. Им за 30 дней предстоит ответить на главный вопрос, волнующий десятки тысяч жителей Бреста и Брестского района: сколько свинца в атмосферу гипотетически сможет выбрасывать завод, и какова степень опасности для здоровья людей?

Впрочем, об этом уже косвенно высказался Дмитрий Гуриков, главный инженер ООО «НПФ Экология», которое проводило повторную экспертизу по заказу ООО «АйПауэр»:

— При разработке проектной документации предыдущим проектировщиком учитывался сценарий с минимальным воздействием производства аккумуляторных батарей на окружающую среду, без учета наихудших условий эксплуатации. Наша проектная организация учла объективные замечания и предложения, в том числе поступающие от общественности, и оценила наиболее неблагоприятные режимы работы, с точки зрения воздействия на окружающую среду.

Так вот, при таком, форс-мажорном сценарии, максимальное количество выбросов свинца может вырасти с 3 кг до 29 кг в год. Но это не значит, что так будет. Ведь неблагоприятные факторы можно быстро устранить, не допустив их длительного применения. К примеру, наладив работу газоочистного оборудования до максимальной эффективности 99,9%.

Что дальше?

Максимум спустя месяц результаты «народной» экспертизы должны быть представлены широкой общественности. Как обмолвился Дмитрий Гуриков, по их результатам может быть назначено повторное общественное обсуждение. Пока что, по его словам, оснований для этого нет. А таковыми могут быть, напомним: выделение под застройку нового земельного участка, изменение профиля строящего предприятия, увеличение валовых выбросов более чем на 5%.

Пока что, согласно официальной информации «АйПауэра», обновленный проект предусматривает их увеличение на 2,5%. На встрече со СМИ представители компании также подтвердили информацию о начавшейся процедуре консервации завода.