ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Троллейбус столкнулся с автобусом в Бресте. Четверо пассажиров в больнице

21.01.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и троллейбуса, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Троллейбус столкнулся с автобусом в Бресте. Четверо пассажиров в больнице

Авария произошла на оживленной улице Московской около 14.30.

Троллейбус столкнулся с автобусом в Бресте. Четверо пассажиров в больнице

По предварительной информации, автобус МАЗ под управлением 43-летнего брестчанина остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него въехал двигавшийся в попутном направлении троллейбус, за рулем которого находился 46-летний местный житель.

Троллейбус столкнулся с автобусом в Бресте. Четверо пассажиров в больнице

Четверых пассажиров троллейбуса доставили в учреждение здравоохранения для обследования. Водители в результате ДТП не пострадали.

Троллейбус столкнулся с автобусом в Бресте. Четверо пассажиров в больнице

Проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и троллейбуса, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома. Авария...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Развитие высоких технологий, в том числе в космосе, – один из приоритетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика