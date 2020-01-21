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Троллейбус столкнулся с автобусом в Бресте. Четверо пассажиров в больнице
21.01.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и троллейбуса, сообщили БЕЛТА в управлении
Авария произошла на оживленной улице Московской около 14.30.
По предварительной информации, автобус МАЗ под управлением 43-летнего брестчанина остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него въехал двигавшийся в попутном направлении троллейбус, за рулем которого находился 46-летний местный житель.
Четверых пассажиров троллейбуса доставили в учреждение здравоохранения для обследования. Водители в результате ДТП не пострадали.
Проводится проверка.
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В Бресте сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и троллейбуса, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома. Авария...
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