Троллейбус столкнулся с автобусом в Бресте. Четверо пассажиров в больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и троллейбуса, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.





Авария произошла на оживленной улице Московской около 14.30.





По предварительной информации, автобус МАЗ под управлением 43-летнего брестчанина остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него въехал двигавшийся в попутном направлении троллейбус, за рулем которого находился 46-летний местный житель.





Четверых пассажиров троллейбуса доставили в учреждение здравоохранения для обследования. Водители в результате ДТП не пострадали.





Проводится проверка.