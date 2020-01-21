У д.Тельмы в лобовую столкнулись два автомобиля на въезде в Брест

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, около 16:40 часов на выезде из города Бреста произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: брестчанка, 1986 года рождения, управляя автомобилем марки «Ниссан», двигалась по автодороге М1 «Брест-Минск-граница РФ» (выезд из города).

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При осуществлении маневра поворота налево, в деревню Тельмы, водитель совершила столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением брестчанки, 1997 года рождения, которая двигалась во встречном направлении. В результате происшествия девушку-водителя «Фольксваген» бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ . Причины и обстоятельства ДТП, а также на какие сигналы светофора двигались участники происшествия - устанавливается.























