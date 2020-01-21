Каких кинопремьер ждать минчанам в 2020 году

— Мы предлагаем зрителям новинки, учитывая мировой спрос. Также это российское, белорусское прокатное кино. Мы с трепетом относимся к анимации, молодым белорусским кинематографистам и включаем в репертуар фильмы, которые они создают. В 2019 году показывали «Сашин ад», «Двойка», «Упыри» и другие. Стараемся наполнить репертуар умным, серьезным кино, которое бы обогащало людей духовно. Есть и социальные программы. Не забываем, конечно, и о коммерческой составляющей, — говорит О. Боговарова. – При выборе фильмов ориентируемся на мнения мировых критиков, отслеживаем историю создания ленты и следим за ее судьбой. Нам очень помогает в работе белорусский кинокритик Игорь Сукманов. Он часто выступает перед сеансами в кинотеатре «Пионер». Мы ориентируемся и на его вкусы.





О. Боговарова отметила, что есть немало людей, которые помогают организовывать показы документального кино, фильмов на белорусском языке. Совместно с посольствами устраиваются фестивали. Например, проходят недели китайского, японского кинематографа.









Что же касается выхода в прокат независимого кино, то таких фильмов, по словам О. Боговаровой, приобретается мало.





— Рынок сузился. Независимые фильмы дорогие и не всегда могут себя окупить. К сожалению, сейчас предлагается только длительный прокат, а он не окупается. Мало кто готов предоставлять ленты на короткий срок проката, — пояснила собеседница.





Она рассказала, что в феврале на экраны кинотеатров выйдет много фильмов, которые номинированы на «Оскар». В их числе — «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «Скандал», в которых снимается Марго Робби, «Джентльмены» Гая Ричи. Дети смогут увидеть «Соник в кино» с Джимом Керри, семейное фэнтези «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Из российских премьер — «Лёд 2» с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой.





В марте покажут белорусскую ленту «Авантюры Прантиша Вырвича». Премьера «Купалы» ожидается только во второй половине сентября.





— Запланированы показы белорусских анимационных и документальных картин. Делаем ставку на фильмы для детей и подростков. Такие ленты пользуются спросом, — отметила О. Боговарова. — Весной выйдут на большие экраны мультфильмы «Вверх», «Душа», фильм «Мулан».









Увидят столичные зрители и мировые премьеры: «Не время умирать» про Джеймс Бонда, боевики «Черная вдова», «Чудо-женщина: 1984», фантастическую комедию «Охотники за привидениями: Наследники», приключенческий боевик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», фантастические фильмы «Годзилла против Конга», «Дюна», драмы «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Святая дева» Пола Верховена.





Из российских лент покажут «Фею», «Стрельцов», «Пальму», «Вратаря Галактики», «Чернобыль. Бездна», «Огонь».





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