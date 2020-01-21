Война «за речкой»: Афганистан, 1979-1989. Как уходили из ДРА советские войска

Источник материала: Асiповiцкi край

Прощайте, горы!

Вывод советских войск из ДРА имеет устойчивую визуальную ассоциацию: по «мосту Дружбы» советско-афганскую границу пересекает командующий 40-й армией генерал-полковник Борис Громов и на весь мир объявляет: » За моей спиной нет ни одного советского солдата».

На самом деле некоторое количество пограничников оставалось в ДРА до 1991 года, но это были доли процента от 140-тысячной группировки, в которую вырос ограниченный контингент советских войск.

Собственно, масштаб военного присутствия и был главной проблемой возвращения домой. Точнее, целым комплексом проблем, завязанных на логистике, безопасности и, конечно же, большой политике…

Позднее Борис Громов говорил, что все военные задачи по оказанию правительству ДРА интернациональной помощи (в т.ч. создание эффективного разведцентра, охватывающего весь Афганистан и его недружелюбных соседей) удалось выполнить до 1982 года. В дальнейшем было достаточно мобильных групп спецназа ГРУ, КГБ и МВД, которые могли без лишней шумихи наносить «точечные» удары по базам, учебным центрам и наиболее одиозным лидерам душманов.

Командование 40-й армии продвигало эту мысль по разным каналам с 1983 года, но политическое руководство СССР прислушалось к мнению военных лишь в 1985-м. А соглашение об урегулировании ситуации в Республике Афганистан было подписано в Женеве лишь весной 1988 года. Ключевым пунктом этого документа и стало установление срока вывода советских войск — с 15 мая 1988-го по 15 февраля 1989-го.

По воспоминаниям Бориса Громова, Политбюро ЦК КПСС никак не могло определиться: следовать ли Женевским соглашениям или все же оставить часть войск, поскольку объем военной помощи моджахедам после их заключения стал расти. На втором варианте настаивал министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Он был уверен в необходимости сохранить в ДРА группировку из 30 тысяч человек — чтобы режим Наджибуллы гарантированно удержал власть.

Из-за нерешительности «верхов» график движения второй волны уходящих войск трещал по швам, и требовались значительные усилия, чтобы уложиться в срок.

Командование 40-й армии заранее уведомило полевых командиров о маршрутах и сроках движения войск и договорилось, что афганцы будут соблюдать нейтралитет. Внезапно из Москвы пришел приказ: 24 января 1989 года нанести мощный удар по позициям Ахмад Шах Масуда и поселениям, которые контролировали его силы. Командование 40-й армии пыталось добиться отмены этого приказа, но безуспешно. Ахмад Шах ударом на удар не ответил, остался верен своему обещанию — не мешать уходу шурави…

Вывод первой волны советских войск в 1988 году проходил в куда более спокойной обстановке. Хотя напряженных моментов тоже хватало.

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Прапорщик Николай Куксар, начальник склада 541 отдельного инженерно-саперного батальона. В ДРА с 20 сентября 1986 по 15 августа 1988 года.

Свою службу «за речкой» вспоминает так:

— В Афганистан был направлен из Осиповичей, где служил начальником склада военно-технического имущества 51 артиллерийской дивизии. Тогда у кадровых военных нередко возникал выбор: ехать в ДРА на длительный срок или в короткую командировку в Чернобыль. Многие выбирали зону радиоактивного загрязнения, но я понимал, что это такое, и предпочел Афган.

Ехал в Джелалабад, а попал в Кундуз, где в 541 отдельном инженерно-саперном батальоне 201 мотострелковой дивизии срочно требовался начальник продуктового склада. То, что провиант не мой профиль и что направлен в другое место, командование не волновало: солдат должен быть накормлен, а все остальное потом.

Дела на принятом складе были так себе: имелся большой избыток картофеля, зато всего остального не хватало. Организовать полноценное питание помогли соседи: в окрестностях Кундуза располагалось много частей, и начальники их продуктовых служб не возражали против обмена своих излишков на наши.

Части дислоцировались компактно, в двух военных городках. Они располагались примерно на расстоянии 40 километров и неофициально назывались Северный и Южный Кундуз. Дорога между ними была оживленной, и моджахеды ее настойчиво минировали. Так что главной задачей нашего батальона были ежедневные выходы на разминирование транспортной артерии. Мины и фугасы находили часто, но, когда в часть приехал корреспондент «Красной звезды», как назло не было ни одной. Ребята из роты разминирования заложили фугас сами — чтобы устроить его образцово-показательную ликвидацию. Не оставлять же журналиста без материала!

Но это забавный курьез на фоне серьезной работы, которой хватало всем подразделениям части. В том числе водолазному разведвзводу.

Недалеко от Кундуза протекает пограничная река Пяндж, а на ее берегу находится городок Ширхан. Там действовал порт, куда из Союза приходили караваны барж, — удобный объект для атаки!

Часть пищевого довольствия мы получали оттуда, а дважды в месяц приходилось выезжать за продуктами в другие места. Одна из дорог проходила через теснину, где во времена англо-афганской войны от жажды погиб большой отряд британцев. Тогдашние моджахеды заманили сюда захватчиков, завалили выходы и перекрыли все источники воды.

— Вы прибыли в ДРА как раз в то время, когда СССР объявил о выводе части своих войск. Как это событие воспринимали военнослужащие, которым нужно было оставаться?

— Все знали: выводится всего несколько полков, причем туда отправляют тех, у кого заканчивается срок службы, и собирают ненужную технику. Так что никакого резонанса вывод 1986-го года не имел, и служба продолжалась своим чередом.

Батальон участвовал в боевых операциях, но за два года моего пребывания в нем погибли всего четыре человека, причем все подорвались на минах. Обидно, что двое — на своих, установленных по периметру расположения части. Группа офицеров-проверяющих зачем-то пошла вдоль внешнего заграждения, отказавшись от опытного сопровождающего.

Ну а когда в 1988 году узнали о том, что нам скоро предстоит возвращаться домой, совсем другое дело! Был такой душевный подъем…

— А как организовывалось возвращение?

— Получили команду, собрались и поехали, оставив огромное количество имущества. Я получил приказ взять запас продуктов на 10 дней для 350 человек личного состава. А на складе осталось еще около 120 тонн продовольствия! И так по всем службам — забирали только особо ценное и необходимое. Бросить пришлось и свиноферму, которая снабжала батальон свежим мясом, и служебных собак — ввоз животных в Союз из Афганистана был запрещен из-за угрозы переноса опасных болезней.

Собак, обученных искать мины, вообще-то приказали пристрелить. Но кинологи отказались и своих любимцев выпустили на волю. Те долго бежали за колонной, потом начали отставать. Многие ребята плакали…

А мне щенка, которого назвал Кундузом, все же удалось вывезти. Замечательный был пес и всем нравился. Его потом отдал одному их наших офицеров, тот очень хотел подарить настоящую афганскую собаку отцу.

Местом сбора многих выводимых частей был город Пули-Хумри. Там стояли два дня. Машин на отведенной территории скопилось несколько тысяч, народу без счета. Теснота и куча неудобств, в том числе санитарно-гигиенических.

На границе сдали оружие, в Термезе поучаствовали в торжественном митинге и поехали в сторону Душанбе — в военный городок, где батальон планировалось расформировать. Закрепленный за мной КамАЗ шел в колонне последним и недалеко от таджикской столицы сломался. Дело было ночью, так что нашего отставания никто не заметил. Мы с водителем спокойно выспались под мирным небом, утром машину отремонтировали и поехали дальше. В городок к нашему приезду доставили несколько грузовиков с фруктами. В Таджикистане они невероятно вкусные, а главное — есть их можно было без угрозы подцепить желудочно-кишечную заразу.

Расформировали батальон быстро, за 10 дней. Я освободился одним из первых — как только закончились подотчетные продукты. Случайно попал в аэропорт, и повезло: купил последний билет на самолет в Минск. Перед отлетом переоделся в гражданское: в Душанбе у меня был приятель, который уговорил уступить ему форму-афганку. В СССР такая форма еще была редкостью, и носить ее считалось особым форсом.

В 51 артдивизии примерно 40 процентов офицеров и прапорщиков прошло через Афганистан, так что возвращение домой очередного командированного «за речку» воспринималось как самое обычное явление…

Дмитрий САВРИЦКИЙ.

d.savrickiy@gzt-akray.by