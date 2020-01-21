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В Бресте троллейбус столкнулся с автобусом: четыре человека пострадали

21.01.2020 19:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте троллейбус столкнулся с автобусом, четыре пассажира троллейбуса были доставлены в больницу для оказания помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, 21 января около 14.30, 43-летний брестчанин за рулем автобуса МАЗ двигался по улице Московской. Он остановился на красный сигнал светофора, когда в него въехал троллейбус, двигавшийся в попутном направлении под управлением 46-летнего жителя Бреста.


Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате аварии четверо пассажиров троллейбуса были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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43-летний брестчанин за рулем автобуса МАЗ двигался по улице Московской. Он остановился на красный сигнал светофора, когда в него въехал троллейбус.
 
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