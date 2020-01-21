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В Бресте троллейбус столкнулся с автобусом: четыре человека пострадали
Источник материала: Tut.by
В Бресте троллейбус столкнулся с автобусом, четыре пассажира троллейбуса были доставлены в больницу для оказания помощи. Об этом
По предварительной информации, 21 января около 14.30, 43-летний брестчанин за рулем автобуса МАЗ двигался по улице Московской. Он остановился на красный сигнал светофора, когда в него въехал троллейбус, двигавшийся в попутном направлении под управлением 46-летнего жителя Бреста.
В результате аварии четверо пассажиров троллейбуса были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка.
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43-летний брестчанин за рулем автобуса МАЗ двигался по улице Московской. Он остановился на красный сигнал светофора, когда в него въехал троллейбус.
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