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Алиев предложил Беларуси покупать азербайджанскую нефть через трейдинг

21.01.2020 19:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственная нефтяная компания Азербайджана "Socar" технически может поставлять нефть в Беларусь через трейдинговые операции.

 Об этом в кулуарах форума в Давосе сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, речь не идёт о нефти из Азербайджана.

"Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Беларусь. Но это всё зависит от переговоров", — передаёт ТАСС слова Алиева. Глава Азербайджана добавил, что ничего знает о соответствующих обращениях с белорусской стороны.

1 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь: государства не договорились об условиях поставки. С тех пор официальный Минск ищет альтернативные источники нефти и продолжает переговоры с Москвой.

4 января Беларусь заключила контракт на январь на поставку нефти с компанией Михаила Гуцериева. Сообщалось, что этих объёмов нашей стране хватит на половинную загрузку мощностей НПЗ.


Первый вице-премьер Дмитрий Крутой сообщал, что белорусские власти ведут переговоры о закупке нефти с Украиной, Польшей, странами Балтии, Казахстаном, Азербайджаном.

20 января появились сообщения, что Беларусь купила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Поставить её предполагается через порт Клайпеды. 21 января председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что вскоре ожидается подписание контрактов на поставку нефти из альтернативных России источников.

Кстати, азербайджанскую нефть Беларусь покупала в 2010-2011 годах во время очередной "нефтяной войны" с Россией. Тогда источниками поставок нефти для нашей страны стали Венесуэла и Азербайджан.
 
Теги: Минск
 
 
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Государственная нефтяная компания Азербайджана "Socar" технически может поставлять нефть в Беларусь через трейдинговые операции.
 
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