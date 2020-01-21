Ответственность за курение в общественных местах могут ужесточить

Источник материала: Вороновская газета





Граждане предлагают жестче наказывать за курение в общественных местах. Подобные предложения в данный момент рассматриваются депутатами Палаты представителей, передает БЕЛТА со ссылкой на члена Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергея Клишевича.

По словам депутата, в данный момент в стране идет сбор предложений по большому блоку корректировок Кодекса об Административных правонарушениях. В частности, после посещения трудовых коллективов парламентарии отметили, что очень часто звучало требование об ужесточении наказания за курение в общественных местах, в том числе и на остановках общественного транспорта.

Палата представителей и Национальный центр правовой информации продолжат изучать общественное мнение по данному вопросу до 24 января.

Напомним, в данный момент ответственность за курение в запрещенных местах предусмотрена ст. 17.9 КоАП. Максимальный штраф по данной статье может достигать четырех базовых величин (108 рублей).